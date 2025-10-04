Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Sarı-kırmızılılar, sahasında galibiyetle ayrılarak "8'de 8" yapmaya çalışıyor. Beşiktaş ise sezonun ilk derbisini kazanarak, zirveye yaklaşmak istiyor. İşte derbinin ilk 11'leri...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.
Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.
SANCHEZ KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.
Ligde geride kalan bölümde 3 sarı kart gören tecrübeli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 9. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.
G.SARAY'DA EKSİK YOK
Sarı-kırmızılı ekip, derbiye tam kadro çıkacak. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağına yapılacak son çalışmanın ardından karar verilecek.
SÜPER LİG'DE 15 MAÇTIR KAZANIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 41 kez sarsarken sadece 4 gol yedi.
BEŞİKTAŞ SON 2 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, derbi öncesinde Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenen siyah-beyazlı takım, 7. haftada ise sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetiminde bu sezon ilk kez üst üste iki resmi maçı kazandı.
Siyah-beyazlılar, derbiden galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.
EN İYİ BAŞLANGIÇ REKORUNU GELİŞTİRME PEŞİNDE
Süper Lig'de çıktığı 7 maçı da kazanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması durumunda tarihinin en iyi başlangıç rekorunu geliştirecek.
Ligde ilk 7 haftada puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar, 2009-10 ve 2024-25 sezonlarındaki "6'da 6'lık" başlangıcını geride bırakarak rekor kırdı. Galatasaray, bu maçı da 3 puanla geçmesi halinde kendi rekorunu bir maç daha artıracak.
SAHASINDA 28 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada yenilmedi.
RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.
"Cimbom" bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 resmi müsabakada 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu süreçteki 21 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI SAHASINDAKİ SON 8 MAÇTA KAYBETMEDİ
Galatasaray, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.
Sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlılara karşı ligdeki son iç saha yenilgisini 2016-17 sezonunun 22. haftasındaki derbide 1-0'lık skorla yaşadı. Galatasaray, sonrasındaki 8 derbide rakibine 3 puan vermedi.
Söz konusu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik alan "Cimbom" son 5 müsabakadan kazanarak ayrıldı. Galatasaray, iç sahadaki son 4 derbiyi 2-1'lik skorla kazanarak ilginç bir seriye de imza attı.
G.SARAY EN GOLCÜSÜ VE EN İYİ SAVUNANI
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımı olarak öne çıktı.
Puan kaybı yaşamadığı ligde 7 maçta sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 19 kez havalandırırken rakiplerine sadece 2 gol şansı verdi. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe ile en az gol yiyen iki takımdan biri oldu.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane ve Davinson Sanchez ise birer kez gol sevindi yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
BEŞİKTAŞ KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı 12 resmi maçın 11'inde kalesinde gol gördü.
Kalesini savunmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, Süper Lig'de 11 gol atarken 8 kez topu ağlarında gördü.
Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.
Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.
ICARDI İÇİN ÖZEL MAÇ
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, müsabakada fileleri havalandırması durumunda sarı-kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.
Sarı-kırmızılı takımdaki 4. sezonunu geçiren Icardi, Beşiktaş'a karşı 5 Süper Lig müsabakasına çıktı. 32 yaşındaki santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, derbide gol sevinci yaşaması durumunda Milan Baros'u geçerek Galatasaray formasıyla siyah-beyazlılara en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını alacak.
Uzun sakatlık döneminden çıkan Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'deki 6 maçın 5'inde 1'er kez fileleri havalandırdı. Arjantinli golcü, son 4 lig müsabakasında gol sevinci yaşayarak önemli bir seri yakaladı.
EN FORMDA İSİM RAFA SILVA!
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva'nın son maçlardaki performansı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürüyor.
Süper Lig'de bu sezonki 6 maçta 5 gol sevinci yaşayan Rafa Silva, takımının en büyük gol umudu konumunda bulunuyor.
Zecorner Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.
G.SARAY'DA 7 OYUNCUNUN İLK DERBİ HEYECANI
Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibin transfer ettiği Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Metehan Baltacı, Ismail Jakobs ile Yusuf Demir, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 13 FUTBOLCU DERBİDE İLK PEŞİNDE
Beşiktaş'ta 13 oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak.
Siyah-beyazlılarda David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, El Bilal Toure, Tiago Djalo, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Jota Silva'nın yanı sıra altyapıdan yetişen isimler Devrim Şahin ve Kartal Kayra Yılmaz, forma giymeleri durumunda siyah-beyazlı takımla ilk kez sarı-kırmızılılara rakip olacak.
İşte derbinin muhtemel 11'leri:
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi