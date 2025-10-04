Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...

G.SARAY EN GOLCÜSÜ VE EN İYİ SAVUNANI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımı olarak öne çıktı.

Puan kaybı yaşamadığı ligde 7 maçta sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 19 kez havalandırırken rakiplerine sadece 2 gol şansı verdi. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe ile en az gol yiyen iki takımdan biri oldu.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane ve Davinson Sanchez ise birer kez gol sevindi yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.