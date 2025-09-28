Habertürk
        James Cameron, dünyanın dibini gördü

        James Cameron, dünyanın dibini gördü

        Öyle bir kariyere sahip ki... 8'inci filminin hasılatı, ilk filminin hasılatına oranla, yaklaşık olarak yüzde 500 bin daha fazla... Sinema tarihinin en etkili ve en yenilikçi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen James Cameron, yalnızca bir sinemacı değil. Aynı zamanda, sınırları zorlayarak; mühendislik, teknoloji geliştirme ve keşif alanlarında da birçok ilke, birçok yeniliğe imza attı. Onlardan biri; dünyanın dibini gören 3'üncü kişi olması. İstanbul'da açılan 'James Cameron Sanatı' sergisinde, ziyaretçilerine ayrıcalıklı bir deneyim yaşatacak 300'den fazla eser sergileniyor

        Giriş: 28.09.2025 - 09:45 Güncelleme: 28.09.2025 - 09:49
        Dünyanın dibini gördü
        Bir yarışma programında öyle bir soru çıkmıştı; "Aşağıdaki yönetmenlerden hangisi, kamyon şoförü olarak çalışırken 'Yıldız Savaşları'nı izledikten sonra işinden istifa edip sinema sektörüne girmişti?

        Şıklar şöyleydi;

        Tim Burton

        Quentin Tarantino,

        David Fincher

        James Cameron vardı.

        O kamyon şoförü James Cameron...

        Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 27 Eylül'de açılan 'James Cameron Sanatı' sergisi, dünyaca ünlü Oscarlı yönetmenin, aralarında daha önce gün yüzüne çıkmamış 300'ün üzerinde eserinin yanı sıra dünyada ilk kez sunulacak olan dijital sergi, 60 derece benzersiz bir deneyim sunuyor...

        'James Cameron Sanatı'nın en önemli özelliklerinden biri; James Cameron'ın, kariyerine 13 - 14 yaşından itibaren nasıl hazırlandığının gözler önüne serilmesi. Cameron, yaptığı çizimlerle, kariyerinin nasıl şekilleneceğini çocuk yaşlarında belirlediği görülüyor.

        'James Cameron Sanatı" sergisini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açarken kendisine eşi Pervin Ersoy, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, serginin genel direktörü Maria Wilhelm ile küratör Kim Butts eşlik etti.

        SERGİ, 6 TEMATİK BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

        Gözlerin Açıkken Rüya Görmek

        İnsan - Makine

        Bilinmeyeni Keşfetmek

        Titanic: Zaman Yolculuğu

        Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar

        Serbest Bırakılmış Dünyalar

        Filmleriyle 16 milyar doların üzerinde hasılat elde ederek, tüm zamanların en çok kazanan yönetmenlerinden biri olan James Cameron, sadece bir sinemacı değil, aynı zamanda derin deniz kaşifi ve çevreci bir aktivist...

        Öyle bir kariyere sahip ki...

        James Cameron'ın yönettiği ilk film olan sadece 300 bin dolar bütçeli 1982 yapımı 'Piranha II: The Spawning', gişede sadece 400 bin dolar hasılat elde edebildi. Yapımcısına, hasılatın yarısı kaldığı bilgisinden yola çıkacak olursak ilk filmi 100 bin dolar zarar etti.

        James Cameron'un 8'inci filmi olan 2009 yapımı, 237 milyon dolar bütçeli 'Avatar', ilk filminden yaklaşık olarak yüzde 500 bin oranında daha fazla hasılata ulaşarak muazzam bir başarıya ulaştı. Filmin kârı ise yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar oldu.

        James Cameron, dipte ve zirvede olduğu iki filmine ait unsurlara 'James Cameron Sanatı' sergisinde yer vererek nereden, nereye geldiğinin altını çiziyor.
        James Cameron, dipte ve zirvede olduğu iki filmine ait unsurlara 'James Cameron Sanatı' sergisinde yer vererek nereden, nereye geldiğinin altını çiziyor.

        'Piranha II: The Spawning' ile hüsrana uğrayan James Cameron, ilk filminden kısa bir süre sonra sinemada öyle bir fark yarattı ki en çok gişe yapan ikinci yönetmen olmayı başardı.

        Enflasyon farkı ortadan kaldırılarak yapılan hesaplamaya göre, Steven Spielberg'ün filmlerinin toplam hasılatı; 24.2 milyar dolar. James Cameron'un filmlerinin toplam hasılatı ise 16.3 milyar dolar.

        FİLMLERİ EN ÇOK HASILAT ELDE EDEN YÖNETMENLER

        Steven Spielberg

        James Cameron

        Anthony & Joe Russo (Russo Kardeşler)

        Peter Jackson

        Christopher Nolan

        Michael Bay

        Tim Burton

        Ridley Scott

        Jon Favreau

        David Yates

        Steven Spielberg
        Steven Spielberg

        James Cameron, okyanusun en derin noktası olan Mariana Çukuru'na tek başına özel bir denizaltı ile dalış yaparak bu alandaki tutkusunu da gözler önüne sererken filmlerinde genellikle teknoloji, çevre ve insanlık gibi evrensel temalara odaklandı.

        JAMES CAMERON'I, JAMES CAMERON YAPAN FİLMLER

        ♦ Terminatör Serisi... Bilim - kurgu ve aksiyon türünün kült filmlerinden biri olarak bu alanda yeni bir çığır açtı.

        James Cameron - Arnold Schwarzengger
        James Cameron - Arnold Schwarzengger

        ♦ Uzaylılar... Aksiyon ve gerilim unsurlarını ustaca birleştirmesiyle büyük beğeni topladı.

        James Cameron - Sigourney Weaver
        James Cameron - Sigourney Weaver

        ♦ Titanic... Atlas Okyanusu'nda 1912'de batarak, 1.514 kişinin ölümüne neden olan Titanic'in 1997 yapımı filmiyle 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dâhil olmak üzere 11 Oscar kazandı.

        ♦ Avatar Serisi... Gelişmiş 3D teknolojisi ve görsel efektleriyle sinema dünyasını bir kez daha değiştirdi. 2009 yapımı serinin ilk filmi, o güne kadar rekoru elinde bulunduran 'Titanik'in gişesini geçti. Bu film hâlâ gişe rekorunu elinde bulunduruyor. Sürdürülebilir enerji ve doğal yaşamın korunmasına ilişkin duyarlılığı bu filmle zirveye çıktı.

        Kanada doğumlu James Cameron, 1971'de 17 yaşındayken Kaliforniya'ya taşındı. Fullerton Junior College'da fizik okudu ve bir yandan makine operatörü, bir yandan da kamyon şoförü olarak çalıştı. Sinema kariyerine odaklanan Cameron, kamyon şoförlüğü işini bırakıp kendi kendini yetiştirmiş bir tasarımcı ve görsel efekt sanatçısı olarak düşük bütçeli bilim kurgu filmlerinde çalışmaya başladı.

        NASA'DA DA ÇALIŞTI

        James Cameron, bir kaşif olarak hem dış hem de iç uzaya eşit derecede ilgi duyuyor. Yıllarca uzay bilimcileri ve mühendisleriyle birlikte Mars'ın insanlı keşfi için uygulanabilir mimariler geliştirerek çalışarak bir dizi robotik uzay keşif projesinde yer aldı. Cameron, üç yıl boyunca NASA Danışma Kurulu'nda görev yaparken Mars Derneği ve Gezegen Derneği'nin aktif bir üyesi. James Cameron, okyanusların keşfi ve korunmasına olduğu kadar uzay keşfine de bağlılığını sürdürüyor.

        James Cameron'ın film kariyerine başlamadan önceki hayatı oldukça ilginç. Üniversitede fizik okuduktan sonra bu alanda ilerlemeyi bırakıp bir süre kamyon şoförlüğü yaptı. Bu işi yaparken bile aklında film senaryoları ve fikirleri vardı. Hollywood'da ilk işi, filmlerde maket yapımı ve özel efektler üzerine çalışmak oldu. Bu deneyimler, daha sonra kendi filmlerindeki görsel şovları tasarlamasında ona büyük katkı sağladı.

        James Cameron'ı diğer yönetmenlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, derin deniz kaşifliği tutkusu. O, çocukluğundan beri okyanusun derinliklerine büyük bir ilgi duyuyordu.

        SINIRLARI ZORLAYAN ADAM

        Sinemada, gişe sınırını 3 milyar dolara yaklaştırdı. Dünyanın en çok hasılat yapan 10 filmi arasında 3 filmi bulunuyor.

        ♦ Avatar (2009)... 2.913.710.708 $

        ♦ Avatar: Suyun Yolu (2022)... 2.320.250.281 $

        ♦ Titanic (1997)... 2.264.812.968 $

        'Avatar'
        'Avatar'

        1991 yapımı 'Terminatör 2'deki sıvı metal efekti ve 'Avatar' serisindeki 3D çekim teknolojisiyle her filminde sinema teknolojisinin sınırlarını zorladı. Su altı kameraları ve araçları da dahil olmak üzere birçok teknolojik aletin geliştirilmesine öncülük etti.

        'Titanic' filmini çekmeden önce, enkazı görmek için gemiye onlarca kez denizaltıyla dalış yaptı. Bu dalışlar, hem filmin gerçekçiliğini artırmasına hem de batık hakkında yeni bilimsel veriler elde etmesine yardımcı oldu.

        'Avatar'ın çekimleri için 'Fusion Camera System' adını verdiği kendi 3D kamera sistemini geliştirdi. Bu sistem, filmin görsel olarak devrim niteliğinde olmasını sağladı.

        DÜNYANIN DİBİNİ GÖREN ÜÇÜNCÜ İNSAN

        2012'de; 10.916 metreyle dünyanın en derin noktası olan, metrekare başına 7.250 ton basınca sahip Mariana Çukuru'na kendi tasarladığı denizaltıyla tek başına dalış yaparken, o tarihe kadar dünyanın dibini gören üçüncü kişi oldu. Mariana Çukuru'na daha önce 1960'ta Don Walsh ile Jacques Piccard inmişti.

        James Cameron'ın Mariana Çukuru seferi, 6 saat 46 dakika sürdü.

        ♦ İniş Süresi... 2 saat 36 dakika

        ♦ Dipte kalış süresi... 3 saat

        ♦ Çıkış Süresi... 1 saat 10 dakika

        71 yaşındaki James Cameron, 'Avatar' serisine 3 film daha ekleyeceğini açıkladı.

        Avatar 3... 2025 (19 Aralık)

        Avatar 4... 2029

        Avatar 5... 2031

        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru Haberi Görüntüle
        #James Cameron
        #titanic
