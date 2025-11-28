Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 21, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor ADANA: 24, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA: 16, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 15, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu KARS: 11, Parçalı ve az bulutlu