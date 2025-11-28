Habertürk
        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar düşüyor ve yurt genelinde sağanak öngörülüyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 28.11.2025 - 06:56 Güncelleme: 28.11.2025 - 07:02
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 21, Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        ISPARTA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 15, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 22, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

        RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 11, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 19, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu

        #hava durumu
