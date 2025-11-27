Habertürk
        Özer Çak yazdı: Avrupa'da ritmi buldu sıra derbide!

        Özer Çak yazdı: Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle 1-1 berabere kaldı. HT Spor Editörü Özer Çak mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 27.11.2025 - 23:13 Güncelleme: 27.11.2025 - 23:13
        "Avrupa'da ritmi buldu sıra derbide!"
        Fenerbahçe, Süper Lig’deki Galatasaray derbisi öncesinde Avrupa arenasında Ferencvaros karşısına çıkarken kadro sıkıntıları altında kritik bir sınav verdi. Teknik direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında işaret ettiği gibi savunmanın merkezinde Yiğit Efe’ye forma şansı tanıdı.

        Sarı-lacivertliler mücadeleye topa sahip olarak başladı ve ilk bölümde rakibini kaleden uzak tutmayı başarırken, hücumda üretkenlik açısından çok parlak görünmeseler de ilerleyen dakikalar için umut veren bir oyun ortaya koydular. Topa sahip olma üstünlüğü arttıkça hücum denemeleri de daha organize hale geldi. Fenerbahçe ilk 35 dakikada sekiz girişimde bulunurken, fizik gücü yüksek rakibi Ferencvaros’un ceza sahasına bile yaklaşamadığı bir bölüm izlendi.

        Beklentilerin aksine Fenerbahçe, derbi öncesi kontrollü bir tempoyla oynamak yerine her dakika vites yükselten, skoru eline almak isteyen bir anlayış sergiledi. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-lacivertliler, Tedesco’nun maçtan bir gün önce özellikle dikkat çektiği rakibin hava toplarındaki tehlikesini engelleyemedi ve 66. dakikada Varga’nın kafasından gelen golle geriye düştü. Ancak sadece üç dakika sonra sahneye çıkan Talisca, Fenerbahçe adına eşitliği sağlayarak takımını oyunda tuttu.

        Bu golün ardından oyun tamamen sarı-lacivertlilerin kontrolüne geçti; üretkenlik arttı, tehlikeli ataklar sıklaştı, hatta bir top direkten döndü. Buna karşın Jhon Duran’ın oldukça ağır bir kararla oyun dışında kalması işleri zora soktu. Tüm bu tabloya rağmen Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde henüz mağlubiyet yaşamayan bir rakibe karşı eksiklerine rağmen iyi bir mücadele ortaya koydu. Skor beklentileri karşılamasa da oynanan oyun Tedesco’nun takımında birçok şeyin doğru gittiğini bir kez daha gösterdi ve yenilmezlik serisi de devam etti.

        Fakat Fenerbahçe’nin devre arasında net bir forvet transferi yapması şart bu sezon En-Nesyri ve Jhon Duran ikilisiyle geçmez. Artık gözler tamamen 1 Aralık’ta oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Uzun bir sürenin ardından Süper Lig’in zirvesine çıkma fırsatı sarı-lacivertlilerin elinde ve bu hedef yalnızca 90 dakikalık bir mesafede duruyor.

