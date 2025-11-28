Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını! Hong Kong'daki yangında 94 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını! Hong Kong'daki yangında 94 kişi hayatını kaybetti

        Hong Kong'da yaklaşık iki bin dairenin bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 07:32 Güncelleme: 28.11.2025 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği bildirildi.

        Hong Kong İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 94 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ediyor.

        Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.

        REKLAM

        BAMBU İSKELELER SEBEBİYLE HIZLA YAYILDI

        Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

        Emniyet yetkilileri, yangına ilişkin sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

        Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verilmişti.

        Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor