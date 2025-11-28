Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde önceki gün akşam saatlerinde yedikleri tavuk yemeğinden rahatsızlandıkları iddia edilen Neslinur Topal (18) ile kardeşleri F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Neslinur, 18 yaşında hayata veda etti. Zehirlenme şüphesi araştırılıyor.

NESLİNUR KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Neslinur Topal, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KARDEŞLERİNİN DURUMU CİDDİ

AA'daki habere göre öte yandan, diğer iki kardeş de Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

"ZEHİRLENME SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamasında, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir" ifadesi kullanıldı.