        Neslinur Topal öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Muğla'da, iddiaya göre evlerinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten, 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetti. İki kardeşinin durumunun ise ciddi olduğu belirtildi. AFAD ekipleri evde incelemede bulunurken Muğla Valiliği'nden zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama geldi

        Giriş: 28.11.2025 - 07:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 07:59
        Muğla'nın Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde önceki gün akşam saatlerinde yedikleri tavuk yemeğinden rahatsızlandıkları iddia edilen Neslinur Topal (18) ile kardeşleri F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Neslinur, 18 yaşında hayata veda etti. Zehirlenme şüphesi araştırılıyor.

        NESLİNUR KURTARILAMADI

        Durumu ağır olan Neslinur Topal, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        KARDEŞLERİNİN DURUMU CİDDİ

        AA'daki habere göre öte yandan, diğer iki kardeş de Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşlerin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

        "ZEHİRLENME SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

        Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamasında, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin konuya ilişkin çok yönlü çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir" ifadesi kullanıldı.

        OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Bu arada, hayatını kaybeden Neslinur Topal'ın cenazesinin otopsi işlemleri de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Cenaze, işlemlerin ardından aileye teslim edilecek.

        AFAD EKİPLERİ EVDE İNCELEME YAPTI

        Olayın yaşandığı evde AFAD Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer ekipleri inceleme yaptı. Odalardaki gaz ölçümünün ardından ekipler numuneler aldı. Ekiplerin çalışmasına bilirkişi heyeti de eşlik etti.

        Ayrıca Seydikemer Cumhuriyet Başsavcısı Gülşen Arslan ile Cumhuriyet Savcısı Ali Baturçu da bölgede inceleme yaptı. Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ise bölgede yapılan incelemelerle ilgili bilgi aldı. Ankara'dan gelecek AFAD ekibinin de evde teknik inceleme yapacağı öğrenildi.

