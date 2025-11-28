Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.934,83 %-0,10
        DOLAR 42,5116 %0,16
        EURO 49,2480 %-0,05
        GRAM ALTIN 5.695,51 %0,35
        FAİZ 38,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 73,40 %0,66
        BITCOIN 91.621,00 %0,23
        GBP/TRY 56,1952 %-0,13
        EUR/USD 1,1576 %-0,17
        BRENT 63,50 %0,25
        ÇEYREK ALTIN 9.312,15 %0,35
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi

        İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) İstanbul'da, Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını 31 Aralık'a kadar sabitleme kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:10 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

        Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız" ifadelerini kullandı.

        Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Güzeldere, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını kaydetti.

        Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

        ANKARA'DA DA FİYATLAR SABİTLENDİ

        Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, PERDER üyesi marketlerde, kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Et ve Süt Kurumu ile 24 Nisan 2023'ten bu yana sürdürülen işbirliği ve tedarik protokolüyle Ankaralıların uygun fiyatlı ürünlere erişmeye devam ettiğini belirten Gülhan, Ankara PERDER olarak başkent genelinde 52 üye market ve 800'e yakın şubeyle geniş hizmet ağına sahip olduklarına dikkati çekti.

        Gülhan, Et ve Süt Kurumu ile yürüttükleri işbirliğiyle, artan maliyetlere rağmen tüketicilere kırmızı ete ulaşılabilir fiyatlar sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Halkımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş bulunmaktayız. Tedarikte herhangi bir sorun bulunmamakta olup, bu hizmetimiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

        Sabitlenen fiyatlar hakkında da bilgi veren Gülhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Et ve Süt Kurumu protokolü çerçevesinde, kampanyaya dahil üye marketlerde dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira, tereyağı 384 lira olacak. Kasap reyonu bulunan kampanyaya dahil üye marketlerimizin listesi, sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenli olarak güncellenerek, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ankara Perakendeciler Derneği olarak tüketicilerimizin bütçesini korumayı öncelikli görevimiz olarak görüyor, bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü