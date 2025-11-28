Spor yazarları Fenerbahçe-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

"F.BAHÇE FIRSATI KAÇIRDI"

İbrahim Yıldız (Habertürk): Avrupa Ligi’nde Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe büyük bir fırsatı elinden kaçırdı. Macaristan takımı bir puana razı bir oyun anlayışı ile sahaya çıktı. Savunmada çok adamla iyi bir alan dizilişi yaparak, Fenerbahçe’ye hareket alanı bırakmak istemedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, yaptığı değişiklikler ile oyuna enerji katmak istedi. Ancak, oyuncuların saha dizilişi fazlasıyla değişti. Alvarez stopere gelince orta sahada top taşıyacak oyuncu kalmadı. Bu değişim ve yeni kurgu telaş ve düzensizlik getirdi.