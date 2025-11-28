Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Ferencvaros maçını değerlendirdi! - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Fenerbahçe-Ferencvaros maçını değerlendirdi!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Ferenvaros ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, kritik mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Giriş: 28.11.2025 - 09:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:41
        Spor yazarları, Fenerbahçe-Ferencvaros maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.

        "F.BAHÇE FIRSATI KAÇIRDI"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): Avrupa Ligi’nde Macaristan ekibi Ferencvaros ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe büyük bir fırsatı elinden kaçırdı. Macaristan takımı bir puana razı bir oyun anlayışı ile sahaya çıktı. Savunmada çok adamla iyi bir alan dizilişi yaparak, Fenerbahçe’ye hareket alanı bırakmak istemedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, yaptığı değişiklikler ile oyuna enerji katmak istedi. Ancak, oyuncuların saha dizilişi fazlasıyla değişti. Alvarez stopere gelince orta sahada top taşıyacak oyuncu kalmadı. Bu değişim ve yeni kurgu telaş ve düzensizlik getirdi.

        "DERBİ ÖNCESİ GÜVEN TAZELEDİ"

        Gürcan Bilgiç (Sabah): İki takımın oyun dengesinde beraberlik normal sonuç gibi gözükse de, 10 kişi kaldıktan sonra bile kazanmanın peşine düştüler. Duran tuzağa düştü ama tüm takım peşinden geldi, intikamını kovaladı, Macarları kendi ceza alanlarında bıraktılar. Gerilimi yüksek tutup, neleri yapamayacaklarını gösterdiler. Kazanmak önemliydi, kazanmak kadar kafa tutmak da... Pazartesi öncesinde güven tazelediler.

        "BU TEMPO DERBİYE YETMEZ"

        İlker Yağcıoğlu (Takvim): Fenerbahçe'nin kalan maçlarda alacağı bir galibiyet, play-off biletini garantilemek için yeterli olacak. Bu açıdan bakıldığında alınan bir puan kötü değil. Ama bu tempo Galatasaray derbisine yetmez.

        "İKİSİ AYNI ANDA SAHADA OLMUYOR"

        Ömer Üründül (Sabah): Bir örnek de Tedesco... Sezon başından beri vurguluyorum; çok yetenekli de olsalar fizik güçleri yeterli olmayan, devamlılıkları olmayan, pres özellikleri yetersiz kalan iki oyuncuya birden orta sahada görev vermek atletizme dönen günümüz futbolunun istediği ilkeye zıt kutup teşkil ediyor. Dün geceki Asensio-Talisca birlikteliği... Tabii ki, 15-20 dakikalık sürelerde birlikte oynayabilirler.

        "TALISCA CEVABI ÇABUK VERMESEYDİ..."

        Ercan Taner (Sözcü): Avrupa maçlarındaki duran toplarda uyursanız golü yersiniz. Varga’nın kafa golü göstere göstere gelmişti. Talisca, cevabı çabuk vermeseydi Fenerbahçe maçta daha da zorlanırdı.

        "HAKEM KALİTESİ DÜŞÜKTÜ"

        Mustafa Çulcu (Fotomaç): Uzatmalarda Duran'a çıkan kırmızıya asla katılmıyorum çünkü kafa atmıyor, kafa kafaya didişme var, sarı yeterliydi. Oyun son dakikalar sertleşince kontrolde zorlanan Burgos'un stili, fauller ve kart uygulamalarının kalitesi çok düşüktü. Bu nedenle sakin giden oyun gerildi, 8 sarı, 1 kırmızı, 24 faulle oyunu zor tamamladı!

