Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump duyurdu: ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump duyurdu: ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray yakınlarında dün Afgan uyruklu saldırgan tarafından gerçekleşen saldırıda iki Ulusal Muhafız askerinden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. ABD, Afganların göçmenlik işlemlerini durdururken, Trump, yönetiminin ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm "Üçüncü Dünya Ülkelerinden" göçü kalıcı olarak durdurmaya çalışacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 08:15 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınların iki Ulusal Muhafız askerinin uğradığı saldırının ardından yönetiminin ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm "Üçüncü Dünya Ülkelerinden" göçü kalıcı olarak durdurmaya çalışacağını ifade etti.

        ULUSAL MUHAFIZ ASKERLERİNDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

        ABD Başkanı Trump, Washington'da dün Afgan uyruklu saldırgan tarafından gerçekleşen saldırıda iki Ulusal Muhafız askerinden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

        Trump, "Batı Virginia'dan, çok saygı duyulan, genç, müthiş bir insan olan, Haziran 2023'te göreve başlayan ve her açıdan örnek gösterilen muhafız Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini duydum. Artık aramızda değil. Şu an bize yukarıdan baktığını biliyorum; ailesi de onunla birlikte. Bu biraz önce yaşandı. Vahşice saldırıya uğradı ve artık aramızda yok. Olağanüstü bir insandı; her yönüyle mükemmeldi. Korkunç bir durum" açıklamasında bulundu.

        REKLAM

        Tedavisi devam eden diğer Ulusal Muhafız askerinin ise hayati tehlikesinin sürdüğünü söyleyen Trump, "Durumu çok ağır. Umarım onunla ilgili daha iyi haberler alırız. Bu saldırıyı yapan cani de ağır durumda, fakat onun hakkında konuşmaya bile değmez" ifadelerini kullandı.

        "ÇOĞU YASADIŞI ŞEKİLDE ÜLKEYE GİRİYOR"

        Yaşanan korkunç saldırının sınır ve göçmen kontrollerinin ABD için önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Trump, "Bu kişilerin çoğunu istemiyoruz. Çoğu yasadışı şekilde giriyor, ciddi sorunları oluyor ve ülkeleri bu insanları bize gönderiyor. Çünkü akıllılar: Onları istemiyorlar. 'Amerikalılar uğraşsın' diye düşünüyorlar. Bir kısmı hapishanelerden çıkmış, bir kısmı akıl sağlığı kurumlarından, bir kısmı çete üyesi ya da uyuşturucu satıcısı. Biz bunları istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bu açıklamalarının ardından yeni bir açıklama yapan Trump, yönetiminin ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm "Üçüncü Dünya Ülkelerinden" göçü kalıcı olarak durdurmaya çalışacağını ifade etti.

        AFGANLARIN GÖÇMENLİK İŞLEMLERİ DURDURULDU

        ABD Başkanı Trump'ın saldırının şüphelisinin 2021'de Afganistan'dan geldiğini açıklamasının ardından, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesi durduruldu.

        ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik taleplerinin işlenmesinden, güvenlik ve inceleme protokollerinin daha ayrıntılı incelenmesine kadar bütün işlemlerin 'derhal geçerli olmak üzere' durdurulduğu bildirildi. USCIS'in tek odak noktasının ve misyonunun, ABD halkının güvenliği ve korunması olduğu belirtildi.

        Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu açıklanmış, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan'dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Washington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarılmıştı.

        Saldırganın Afgan uyruklu olduğunu açıklayan Trump da eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin göçmen politikalarının ABD'ye çok zarar verdiğini söylemişti.

        Başkent Washington'daki saldırı

        Washington Polis Departmanı, dün yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki ulusal muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Patel, ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu, bu kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

        Olayı en üst düzeyde soruşturacaklarını vurgulayan Patel, "Bu, önemli bir ulusal güvenlik meselesidir. Başkan Trump da konuyla ilgili bilgilendirildi ve süreci yakından takip ediyor." demişti. Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımlamış ve olayı FBI ile kapsamlı şekilde soruşturacaklarını söylemişti.

        Batı Virginia Eyaleti Valisi Patrick Morrisey, silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklamasında, iki askerin hayatını kaybettiğini bildirmiş, daha sonra bu açıklamasından geri adım atarak "askerlerin durumuyla ilgili karmaşık bilgilerin geldiğini" kaydetmişti.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki askerin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bedel ödeyeceğini" ifade etmişti.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, iki ulusal muhafız askerinin hedef alındığı silahlı saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor