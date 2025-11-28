ABD Başkanı Trump duyurdu: ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınların iki Ulusal Muhafız askerinin uğradığı saldırının ardından yönetiminin ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm "Üçüncü Dünya Ülkelerinden" göçü kalıcı olarak durdurmaya çalışacağını ifade etti.

ULUSAL MUHAFIZ ASKERLERİNDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD Başkanı Trump, Washington'da dün Afgan uyruklu saldırgan tarafından gerçekleşen saldırıda iki Ulusal Muhafız askerinden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi.

Trump, "Batı Virginia'dan, çok saygı duyulan, genç, müthiş bir insan olan, Haziran 2023'te göreve başlayan ve her açıdan örnek gösterilen muhafız Sarah Beckstrom'un hayatını kaybettiğini duydum. Artık aramızda değil. Şu an bize yukarıdan baktığını biliyorum; ailesi de onunla birlikte. Bu biraz önce yaşandı. Vahşice saldırıya uğradı ve artık aramızda yok. Olağanüstü bir insandı; her yönüyle mükemmeldi. Korkunç bir durum" açıklamasında bulundu.

Tedavisi devam eden diğer Ulusal Muhafız askerinin ise hayati tehlikesinin sürdüğünü söyleyen Trump, "Durumu çok ağır. Umarım onunla ilgili daha iyi haberler alırız. Bu saldırıyı yapan cani de ağır durumda, fakat onun hakkında konuşmaya bile değmez" ifadelerini kullandı.

"ÇOĞU YASADIŞI ŞEKİLDE ÜLKEYE GİRİYOR" Yaşanan korkunç saldırının sınır ve göçmen kontrollerinin ABD için önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Trump, "Bu kişilerin çoğunu istemiyoruz. Çoğu yasadışı şekilde giriyor, ciddi sorunları oluyor ve ülkeleri bu insanları bize gönderiyor. Çünkü akıllılar: Onları istemiyorlar. 'Amerikalılar uğraşsın' diye düşünüyorlar. Bir kısmı hapishanelerden çıkmış, bir kısmı akıl sağlığı kurumlarından, bir kısmı çete üyesi ya da uyuşturucu satıcısı. Biz bunları istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarının ardından yeni bir açıklama yapan Trump, yönetiminin ABD sisteminin tamamen toparlanabilmesi için tüm "Üçüncü Dünya Ülkelerinden" göçü kalıcı olarak durdurmaya çalışacağını ifade etti. AFGANLARIN GÖÇMENLİK İŞLEMLERİ DURDURULDU ABD Başkanı Trump'ın saldırının şüphelisinin 2021'de Afganistan'dan geldiğini açıklamasının ardından, ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesi durduruldu. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik taleplerinin işlenmesinden, güvenlik ve inceleme protokollerinin daha ayrıntılı incelenmesine kadar bütün işlemlerin 'derhal geçerli olmak üzere' durdurulduğu bildirildi. USCIS'in tek odak noktasının ve misyonunun, ABD halkının güvenliği ve korunması olduğu belirtildi.