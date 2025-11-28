Venezuela lideri Maduro, olası saldırıya karşı Hava Kuvvetleri'ne "hazır olun" talimatı verdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi.

Ulusal basındaki habere göre Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katıldı ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösterdi.

Maduro, Venezuela’ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi’nin, Güney Amerika’nın ve Venezuela’nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli tehdit ediyor." dedi.

REKLAM

Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela’da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar’ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.