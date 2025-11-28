Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Venezuela lideri Maduro, olası saldırıya karşı Hava Kuvvetleri'ne "hazır olun" talimatı verdi | Dış Haberler

        Venezuela lideri Maduro, olası saldırıya karşı Hava Kuvvetleri'ne "hazır olun" talimatı verdi

        Venezuela lideri Maduro, ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösterdi ve Venezuela'ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 07:45 Güncelleme: 28.11.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi.

        Ulusal basındaki habere göre Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katıldı ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösterdi.

        Maduro, Venezuela’ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.

        Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi’nin, Güney Amerika’nın ve Venezuela’nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli tehdit ediyor." dedi.

        REKLAM

        Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela’da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar’ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.

        ABD'den Cartel de los Soles kararı

        ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

        Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

        ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor