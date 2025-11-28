Habertürk
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ve ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo bugün İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak. Papa, 09.30 sularında Şişli'deki Saint Esprit Katedraline geldi

        Giriş: 28.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:56
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Türkiye'deki temasları sürüyor.

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, piskoposlar, rahipler, diyakonlar, dini hayata adanmış kişiler ve ruhani görevlilerle toplantı yapmak üzere Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali'ne geldi.

        Papa'nın Saint Esprit Katedraline gelişini takip etmek isteyen vatandaşlar, katedral çevresinde toplandı.

        Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, bugün İstanbul ve Bursa'nın İznik ilçesinde bazı dini tören ve toplantılara katılacak.

        ANKARA'DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye gelen Papa, dün Ankara'da temaslarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etmişti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya gelmişti.

        Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dün akşam Şişli'de konaklayacağı Saint Esprit Katedrali'ne gelmişti.

