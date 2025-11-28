Edirne'de olay, geçen yıl 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A. (18), yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

DHA'daki habere göre K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu. Şüpheli K.C.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin 9 sayfalık iddianame hazırlandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, K.C.A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

K.C.A.'nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasının 18 ila 24 yıla indirilmesi talep edilen iddianamede, 'Ruhsatsız silah bulundurması' nedeniyle de 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Cinayetin işlendiği tarihte sanık K.C.A.'nın 17 yaşında olduğu belirtildi.

SANIK: OLAY, KAZA SONUCU YAŞANDI

Tutuklu sanık K.C.A.'nın yargılanmasına Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Duru Pakarda’nın babası Cem Pakarda ve annesi Sıla Lale ile taraf avukatları katıldı. Sanık K.C.A., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanıklar dinlenirken, sanık K.C.A. olayın kaza sonucu yaşandığını belirterek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından K.C.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından heyet, sanığın olayın işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmasına 1 ay kalması nedeniyle bu cezayı en üst sınır olan 24 yıl hapse çevirdi. Heyet cezada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamazken, vahim nitelikte 'Ruhsatsız silah bulundurmak'tan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık, toplam 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'TEK DİLEĞİM, BU CEZANIN AİLENİN İÇİNE SU SERPMESİ'

Duru'nun ailesinin avukatı Süleyman Eren, karar nedeniyle mahkeme heyetine teşekkür etti. Eren, "Tek dileğim, bu cezanın anne ve babanın içlerine birazcık su serpmesi, biraz ferahlatması. Hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor tabii" diye konuştu.