        Duru Pakarda'yı okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Cezası belli oldu!

        Edirne'de, 15 yaşındaki Duru Pakarda'yı okul bahçesinde tabancayla vurarak ölümüne neden olan 18 yaşındaki K.C.A., 2 farklı suçtan toplam 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:34
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Edirne'de olay, geçen yıl 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A. (18), yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

        KURŞUN DURU'NUN GÖĞSÜNE GELDİ

        DHA'daki habere göre K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda, kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DURU HAYATA VEDA ETTİ

        Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu. Şüpheli K.C.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

        32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin 9 sayfalık iddianame hazırlandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, K.C.A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

        K.C.A.'nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasının 18 ila 24 yıla indirilmesi talep edilen iddianamede, 'Ruhsatsız silah bulundurması' nedeniyle de 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Cinayetin işlendiği tarihte sanık K.C.A.'nın 17 yaşında olduğu belirtildi.

        SANIK: OLAY, KAZA SONUCU YAŞANDI

        Tutuklu sanık K.C.A.'nın yargılanmasına Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Duru Pakarda’nın babası Cem Pakarda ve annesi Sıla Lale ile taraf avukatları katıldı. Sanık K.C.A., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada tanıklar dinlenirken, sanık K.C.A. olayın kaza sonucu yaşandığını belirterek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından K.C.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından heyet, sanığın olayın işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmasına 1 ay kalması nedeniyle bu cezayı en üst sınır olan 24 yıl hapse çevirdi. Heyet cezada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamazken, vahim nitelikte 'Ruhsatsız silah bulundurmak'tan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık, toplam 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        'TEK DİLEĞİM, BU CEZANIN AİLENİN İÇİNE SU SERPMESİ'

        Duru'nun ailesinin avukatı Süleyman Eren, karar nedeniyle mahkeme heyetine teşekkür etti. Eren, "Tek dileğim, bu cezanın anne ve babanın içlerine birazcık su serpmesi, biraz ferahlatması. Hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor tabii" diye konuştu.

        "DURU GERİ GELMEYECEK"

        Anne Sıla Lale de kızının geri gelmeyeceğini belirterek, "Duru geri gelmeyecek. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Baba Cem Pakarda da mahkemenin verebileceği en yüksek cezayı verdiğini söyleyerek, "İlk mahkemeden sonra başkanın zaten bu kararı vereceğine inanmıştım. Verebileceği en iyi cezayı verdi. Zaten bunun üstünü veremezdi. Suça sürüklenen çocuk diye bir şey kalmadı artık ülkemizde. Her şeyi onlara yaptırıyorlar. Devletimizden, hükümetimizden bunu istiyoruz. Bunlara bir düzenleme, bunlara bir çekidüzen verilmesini istiyoruz. Aslında bir ıstıraptan da kurtulduk. Mahkeme günleri büyük bir ıstırap yaşıyorduk. Anne olsun, biz olalım. Rabbim herkesin çoluk çocuğuna sahip çıksın. Sahip çıkmayan ailelerin çocukları uçurumda" diye konuştu.

        #Duru Pakarda
        #Son dakika haberler
