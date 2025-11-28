Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güzide Duran: Pişman değilim - Magazin haberleri

        Güzide Duran: Pişman değilim

        Eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan Fikret Orman ile aşk yaşaması nedeniyle gündeme gelen Güzide Duran, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı"da çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Korkuyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmadan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile birliktelik yaşaması nedeniyle bir süredir gündemde bulunuyor.

        Fikret Orman - Güzide Duran
        Fikret Orman - Güzide Duran

        Güzide Duran, zaman zaman yaptığı açıklamalarla Fikret Orman ile birlikteliğini, Adnan Aksoy ile boşanma kararı almasından sonra başladığını dile getirerek kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi.

        Adnan Aksoy - Güzide Duran
        Adnan Aksoy - Güzide Duran
        REKLAM

        Her fırsatta Fikret Orman ile mutlu bir birlikteliği olduğunu dile getiren emekli model Güzide Duran, BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk oldu. Duran, çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        “BU SÜREÇTE ÇOK YIPRANDIM”

        Korkmuyorum dersem yalan olur. Kadın olmak çok zor kadınsan korkuyla yaşıyorsun. Bugün olduğum kişi olmak için pek çok şeyden ödün verdim. Ben Güzide Duran olarak sesimi duyurabiliyorum ama bir sürü kadın var ulaşması gereken yere ulaşamıyorlar. Onların sesi olmak istiyorum.

        "BU DURUM BENİ YIPRATTI"

        Bu süreçte çocuklarımla çok ayrı kaldık. Çok üzülüyorum elimden bir şey de gelmiyor. Bu durum beni yıprattı.

        “BOŞANMA KARARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM”

        İşimle gündeme gelmek isterdim ama ne yazık ki özel hayatımla gündeme geldim. Asıl önemli olan gidebilmeye cesaret etmek. Mutluluğu yakalamak için o adımı atmak gerekiyor. Ben de o kararı verdim hiç de pişman değilim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güzide Duran
        #fikret orman
        #adnan aksoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?