Galatasaray Nino için harekete geçti!
İspanyol basınından Galatasaray'a transfer iddiası geldi. Fichajes'in haberine göre, Galatasaray ara transferde Zenit forması giyen Brezilyalı stoper Nino için masaya oturacak. Diğer yandan Galatasaray'da kadro planlamasında gidecek oyuncularla ilgili de kararlar alınıyor. İşte detaylar...
Galatasaray’da sakatlıkların artması ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle savunma hattının zayıflaması, ocak ayı transfer planlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, eksikleri kapatmak için rotayı Rusya’ya çevirirken Zenit’in Brezilyalı savunmacısı Nino listenin ilk sırasına yerleşti.
28 yaşındaki stoper için 15 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu öne sürülen Galatasaray’ın, oyuncunun fizik gücü ve hava hakimiyetinden dolayı bu transferi acil bir operasyon olarak gördüğü belirtiliyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Zenit, bu rakama olumlu bakmaya yakın. Nino bu sezon 15 maçta istikrarlı bir performans sergilerken 1 de asist yaptı.
Diğer yandan kadro planlamasında gidecek oyuncularla ilgili de kararlar alınıyor. Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan giren Yusuf Demir artık kredisini tüketti.
Genç futbolcuyla geçen yaz yolların ayrılması yönünde de bir düşünce bulunurken Yusuf'a son bir şans verilmişti. Bonservis bedeline 6 milyon Euro ödenen Yusuf şimdiye kadar Galatasaray'da geçirdiği sürede herhangi bir varlık gösteremedi.
Geçen sezon büyük umutlarla alınan Senegalli sol bek Ismail Jakobs da yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle bir türlü istikrar sağlayamadı. Son olarak Union Saint-Gilloise maçında yeniden sakatlanan oyuncu, forma giyemediği 22 maçla taraftarların sabrını zorlamaya devam ediyor.
Galatasaray cephesinde savunma rotasyonunun daralmasıyla birlikte, Jakobs’ın durumu artık ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.
Son iki sezondur ilave çalışmalar yapan Berkan Kutlu da takımdan ayrılmayı düşünüyor. Forma şansının azlığı nedeniyle daha önce Genoa'ya kiralık giden ancak geri dönen Berkan son iki sezon düzenli formadan uzak kaldı.
Yaz başında da ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'yla Kocaelispor ve Espanyol ilgilenmiş; Galatasaray 3 milyon Euro gibi bonservis bedeli talep etmişti. Şu anda sakatlığı bulunan Berkan Kutlu devre arasında düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı kafasına koymuş durumda.