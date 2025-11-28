Çocukların dijital hakları sosyal medyada da korunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon Heyeti ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrimiçi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığındaki ziyarette; AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekileri Suat Pamukçu ve Adem Yıldırım yer aldı.

Bakan Uraloğlu, çocukları dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı. Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın, gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”