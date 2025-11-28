UEFA ülke puanı güncellendi: Bu hafta Avrupa'da 2 beraberlik, 1 mağlubiyet!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ülke puanına 400 kazandırdı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar 9 puanla haftayı 14. sırada tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe ve Ferencvaros arasındaki mücadele 1-1 bitti. Fenerbahçe 8 puanla haftayı 20. sırada tamamladı.
Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. Karadeniz temsilcisi 4. haftayı da lider kapattı. Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı da güncellendi.
Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
1. İngiltere - 101.783
2. İtalya - 90.517
3. İspanya - 84.203
4. Almanya - 80.974
5. Fransa - 73.444
6. Hollanda - 64.700
7. Portekiz - 62.066
8. Belçika - 57.750