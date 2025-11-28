Habertürk
        UEFA ülke puanı güncellendi: Bu hafta Avrupa'da 2 beraberlik, 1 mağlubiyet!

        UEFA ülke puanı güncellendi: Bu hafta Avrupa'da 2 beraberlik, 1 mağlubiyet!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı. Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe ve Samsunspor ülke puanına 400 kazandırdı. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne?

        Giriş: 28.11.2025 - 09:45 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:45
        1

        Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi. Sarı kırmızılılar 9 puanla haftayı 14. sırada tamamladı.

        2

        UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe ve Ferencvaros arasındaki mücadele 1-1 bitti. Fenerbahçe 8 puanla haftayı 20. sırada tamamladı.

        3

        Samsunspor ise Konferans Ligi'nde Breidablik ile deplasmanda karşılaştı ve maç 2-2 sona erdi. Karadeniz temsilcisi 4. haftayı da lider kapattı. Avrupa'da sona eren haftanın ardından ülke puanı da güncellendi.

        4

        Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye'nin ülke puanı da değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

        5

        1. İngiltere - 101.783

        6

        2. İtalya - 90.517

        7

        3. İspanya - 84.203

        8

        4. Almanya - 80.974

        9

        5. Fransa - 73.444

        10

        6. Hollanda - 64.700

        11

        7. Portekiz - 62.066

        12

        8. Belçika - 57.750

        13

        9. TÜRKİYE - 47.475

        14

        10. Çekya - 44.300

        15

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

