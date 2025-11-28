Yalçın Hafızoğlu: 'Emir', bir süper kahraman değil

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını; Gold Yapım’ın üstlendiği; 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu, Servet Pandur, Selin Türkmen, Yalçın Hafızoğlu, Hakan Karahan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili , Serkan Rutkay Ayıköz, Zeynep Parla, Dilaray Yeşilyaprak, Begüm Tosun, Vurgun Adalayı, Nurhayat Karaca, Macit Koper, Neslihan Yeldan, Aliye Uzunatağan gibi başarılı isimler rol alıyor.

‘Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak olan 115'inci bölümünde; Abdullah ve Salkım evlenirler. Salkım’ın varlığı eve taptaze bir soluk getirir. Emir ve Çimen’in ilişkileri gayet yolunda giderken Ünallar’ın evinde rastlaşmaları ikisi için de büyük sürpriz olur. Bu kesişmeyi ilişkilerine yansıtmamaya karar verseler de hayat hiç de öyle akmayacaktır. Annelerin tanışması pek hoş geçmeyecektir. Ömer, Kıvılcım ile görüşmüyor, oğlu için yapılması gereken işleri asistanı üzerinden yürütüyordur. Kıvılcım ise bu durumdan son derece rahatsızdır. Sonunda dayanamaz ve harekete geçer. Abidin’in sayesinde Sevtap istediği mekana kavuşmuştur. Artık tek derdi burayı güzelce işletmektir. Fatih ve Başak’ın tanışması çok sevimli bir şekilde olsa da şirkette yapılan toplantıda Tuncay ve Abdullah çok gerilirler. Sonrasında evlerine yapılan polis baskını Tuncay’ı delirtir. Başak’ın onu durdurmak için bulduğu çözüm ise herkesi dönülmez bir yola sokacaktır.

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna 'Emir' karakteriyle katılan Yalçın Hafızoğlu, performansı ve yeni rolüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Hafızoğlu, diziye dâhil olma sürecine ilişkin merak edilenleri ve canlandırdığı 'Emir' karakterine nasıl hazırlandığını Habertürk'e anlattı. Yalçın Hafızoğlu, bu yeni ve ilgi çekici karaktere hayat verme süreciyle ilgili önemli detayları paylaştı. ♦ 'Kızılcık Şerbeti' gibi izleyiciler tarafından çok sevilen ve olay örgüsü güçlü bir yapıma dâhil olmak nasıl bir duygu? Süreç nasıl gelişti? Süreç aslında çok hızlı gelişti. Anlaşmak üzere olduğum fakat başlangıcı ertelenen bir dizi vardı ve onun haberini aldığımın ertesi günü 'Kızılcık Şerbeti' için deneme çekimi istendiği bilgisi bana ulaştı. 2 - 3 gün içinde olumlu sonuçlanmasıyla 1 hafta – 10 gün içinde kendimi sette buldum. İzleyicilerle, dizinin arasında inanılmaz bir bağ bulunuyor. Bunu yavaş yavaş ben de hissetmeye başladım.

♦ Daha önceki rollerinizle kıyasladığınızda, 'Emir'i canlandırmanın oyunculuk adına size getirdiği en büyük meydan okuması ne oldu? Aslında şimdiye kadar canlandırdığım karakterlerin hiçbirini diğerleri ile kıyaslamadım. Bu Emir için de geçerli. Oyunculuğa yaklaşımım o an hangi karakterle ilgileniyorsam onu anlamaya yönelik oluyor. Empati yaparak karakteri tanımaya çalışıyorum ve biraz da zamana bırakıyorum. Bir insandan bahsediyoruz ve önemli olan onun durumlar karşısındaki eylemleri hakkında fikir sahibi olabilmek. Fikir sahibi olabilmek için de onu anlamak gerekiyor. Ben bu süreci çok seviyorum. Yani ilk oynadığım bölümdeki 'Emir' ile son oynayacağım bölümdeki Emir’ in aynı kişi olmayacak oluşu beni heyecanlandırıyor. Bu salt dizi karakterleri için değil, bizler için de geçerli. Biz de değişiyoruz, dönüşüyoruz ve gelişiyoruz. Bu, hayatın doğal akışının bir gerçeği. 'Emir' de bir süper kahraman değil. Sıradan bir insan ve bir insanı derinlemesine tanımaya çalışmak yeterli bir meydan okuma benim için.

REKLAM ♦ 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda daha önce tanıştığınız ya da "Onunla karşılıklı oynamayı çok isterdim" dediğiniz bir oyuncu var mıydı? Ahmet Mümtaz Taylan ile daha önce 'Arap Kadri' filminde çalışma şansını yakalamıştım. Tabii film çekimi bir ay kadar sürdüğü için kursağımda kalmıştı. Bu bağlamda kendisiyle daha fazla zaman geçirebileceğim bir işte çalışmak beni çok mutlu etti. Doğukan Güngör ile Fenerbahçe maçlarından bir tanışıklığım vardı. Tribün arkadaşlığı farklı bir samimiyettir ve bu samimiyetin sete de yansıyor oluşu benim için bir şans. Selin Türkmen ile sosyal ortamımdan tanışıyordum ve partnerimle zaten arkadaş olmam maça 1 - 0 önde başlamışım gibi hissettiriyor. Ayrıca teknik ekipten birçok isimle daha önceki işlerimde de çalışmıştım. Hal böyle olunca adaptasyon sürecini daha hızlı atlattığımı söyleyebilirim. ♦ Çekimlere başlamadan önce, 'Emir' karakterinin oturduğu ortamı ve ruh halini daha iyi anlamak için özel bir hazırlık yaptınız mı? 'Emir' karakterinde sizi en çok çeken şey neydi?

Elimdeki karakter analizini ve bölüm senaryolarını tekrar tekrar okuyup üzerine hayal kurdum. Diğer karakterlerle ilişki biçimleri için de kendime yazılar yazdım. İlişkiler şemasını çıkartıp genel hikayesini çalıştım. 'Emir'de beni kendisuine en çok vicdanlı ve iyi niyetli olması çekti. Erken yaşta sorumluluk bilincinin hayatının tüm alanlarına sirayet etmesi de kaçınılmaz. Annesi ve kız kardeşi sayesinde kadınlara karşı oldukça saygılı biri ve hayatına giren kadına ve onun ailesine de aynı saygı ile yaklaşıyor. Bir de gerçekten seviyor. Dolambaçlı bir karakter değil... Kendine göre prensipleri var ve oldukça net bir genç adam. Ayrıca durumlara yaklaşımında mizahi bir tarafı var. Sorunlarla başa çıkmasında mizah önemli bir konumda yer alıyor. ♦ Mevcut kadroya sonradan katılmak zor mu yoksa heyecan verici mi? Setin temposuna ayak uydurmak için neler yaptınız? Kolay olduğunu söyleyemem. Lisenin son senesinde farklı bir okula geçenler ne kadar zorluk çekiyorsa ben de o kadar zorluk çekiyorum aslında. Setin kendine göre işleyen bir düzeni var. İzleyenlerin alışık olduğu ve görmek istediği karakterler var. Bu ikisine ayak uydurmaya çalışmak kolay değil fakat bunu düşünerek kendimi strese sokmaktansa ben olduğu gibi yaşamayı ve işimi yapmaya odaklanmayı tercih ediyorum. Yapım gereği yeni ortamları, yeni insanları tanımayı ve zorluk seviyesi yüksek durumlarla başa çıkmayı sevmişimdir. Az önce de bahsettiğim gibi bu adaptasyon sürecinde daha önceden tanıştığım isimlerin çok yardımı oldu. Ayrıca sadece benimle alakalı değil, sette de herkesi iyi karşılayan bir atmosfer hakim. Bu konuda da şanslı olduğumu hissediyorum.

REKLAM ♦ 'Emir' ile 'Çimen' arasındaki romantik yakınlaşma dikkat çekti. Siz, bu çifti nasıl buluyorsunuz? İkilinin tanışma hikâyesi aslında aynada kendilerine bakmaları gibi oldu. 'Emir' arkadaşı 'Tan’ın, 'Çimen' ise arkadaşı 'Yasemin’ in peşinde o gece o mekâna sürüklendiler. İkisinin de tek bir amacı vardı; arkadaşlarını eve sağ salim götürebilmek. O gece ikisi de birbirini beğendi. Sonra bir zaman atlaması yaşadık ve gördük ki ilişkileri başlamış. Demek ki kendilerine sadece aynada bakmıyorlarmış. Sadece dış görünüşlerinden etkilenmemişler. Aynanın ötesinde birbirlerini de görebiliyorlarmış. Bu açıdan bakıldığında oldukça samimi, içten bir çift görüyorum. ♦ 114'üncü bölüm sonrası Emir’in geleceğini nasıl görüyorsunuz? İzleyiciler onu şaşırtıcı bulacak mı? Romantik yolculuğu nereye evrilecek? 'Emir’de kendinizden hangi yönleri buluyorsunuz? 'Emir', alışma sürecinde. Annesi bir evlilik yaptı ve yeni normalinin ne olması gerektiğini henüz o da bilmiyor. Bir yandan da beklemede. Sevdiği kadının okulunu bitirmesini ve onunla evlenmeyi bekliyor. Hayatındaki kadınların yani annesi, kız kardeşiyle sevgilisi hatta onun annesinin de anlaşıp anlaşamayacağı hakkında da tedirginlikler yaşıyor. Yani onu biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor. Ama eminim tüm bu yolculuğun sonunda bir şeyler öğrenecektir. Emir evet olgun bir genç adam fakat birey olma noktasında dönmesi gereken zorlu bir viraj var. 'Emir'de; vicdan, empati ve mizah var... Bunları önemsiyorum.