Sonsuza Dek sinemada, Güneşin Oğlu sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Sonsuza Dek (Eternity) öne çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'ın yer aldığı film, ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermeleri için yalnızca bir haftalarının olduğu dünyada, Joan'un kendini hayatının aşkı ile genç yaşta kaybettiği ilk aşkı arasında bir seçimle karşı karşıya bulmasını ve gelişen olayları anlatıyor.

Animasyon filmi Zootropolis 2'de Judy ve Nick, Zootropolis'e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake'in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor. Bu sıra dışı görevi çözebilmek için şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızıyorlar.

Dram-komedi filmi Dj Ahmet, hayatındaki sorunlardan müziğe sığınarak uzaklaşan ve Kuzey Makedonya'nın ücra bir Yörük köyünde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet'in hikayesini konu ediyor.

Erken Kış, yasa dışı bir taşıyıcılık anlaşması sonucu, Ferhat ve taşıyıcı anne Lia'nın Türkiye'den Gürcistan'a uzanan üç günlük zorlu yolculuğunu konu alıyor. Timuçin Esen, Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor.

Onur Ünlü'nün kült filmi Güneşin Oğlu, tiyatro oyunu olarak 5 Aralık'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak... Oyuncu kadrosunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtçuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan'ın yer aldığı oyunda, Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesi anlatılıyor. Mert Turak ve Aslıhan Malbora'yı sahnede buluşturan Eşyanın Tabiatı aralık ayı boyunca sahnede. Oyun garip bir iş ilanıyla başlayan tuhaf bir karşılaşmanın ardından Yavuz ile Yasemin'i akıl oyunları, sürprizler ve saklanan niyetlerle dolu bir yolculuğa çıkaran sıra dışı bir hikayeyi tiyatroseverlerle buluşturuyor. İş Sanat'ın, kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri, üç genç yetenekle devam ediyor. 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Dilara Kaya (vokal), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş (tar) sahnede olacak. Harry Potter ve Sırlar Odası, 1 Aralık'ta Volkswagen Arena'da John Williams'ın müzikleriyle İstanbul Film Orkestrası eşliğinde canlı olarak gösterilecek.