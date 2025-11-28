Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sonsuza Dek sinemada, Güneşin Oğlu sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Sonsuza Dek sinemada, Güneşin Oğlu sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinema, tiyatro, konser ve sergi takvimi yine dopdolu! Elizabeth Olsen ve Miles Teller'lı Sonsuza Dek vizyonda öne çıkarken, sahne sanatlarında Eşyanın Tabiatı ve Güneşin Oğlu sanatseverleri bekliyor. Müzikte Parlayan Yıldızlar ile Harry Potter ve Sırlar Odası konserleri haftanın dikkat çeken etkinlikleri arasında. İyileştiğim Yer sergisi ise sanat tutkunlarını bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın kültür sanat ajandası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Sonsuza Dek (Eternity) öne çıkıyor. Oyuncu kadrosunda Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'ın yer aldığı film, ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermeleri için yalnızca bir haftalarının olduğu dünyada, Joan'un kendini hayatının aşkı ile genç yaşta kaybettiği ilk aşkı arasında bir seçimle karşı karşıya bulmasını ve gelişen olayları anlatıyor.

        Animasyon filmi Zootropolis 2'de Judy ve Nick, Zootropolis'e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake'in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor. Bu sıra dışı görevi çözebilmek için şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızıyorlar.

        REKLAM

        Dram-komedi filmi Dj Ahmet, hayatındaki sorunlardan müziğe sığınarak uzaklaşan ve Kuzey Makedonya'nın ücra bir Yörük köyünde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet'in hikayesini konu ediyor.

        Erken Kış, yasa dışı bir taşıyıcılık anlaşması sonucu, Ferhat ve taşıyıcı anne Lia'nın Türkiye'den Gürcistan'a uzanan üç günlük zorlu yolculuğunu konu alıyor. Timuçin Esen, Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Özcan Alper oturuyor.

        Onur Ünlü'nün kült filmi Güneşin Oğlu, tiyatro oyunu olarak 5 Aralık'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak... Oyuncu kadrosunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtçuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan'ın yer aldığı oyunda, Fikri Şemsigil adında bir karakterin mucize beklentisiyle başlayan hikayesi anlatılıyor.

        Mert Turak ve Aslıhan Malbora'yı sahnede buluşturan Eşyanın Tabiatı aralık ayı boyunca sahnede. Oyun garip bir iş ilanıyla başlayan tuhaf bir karşılaşmanın ardından Yavuz ile Yasemin'i akıl oyunları, sürprizler ve saklanan niyetlerle dolu bir yolculuğa çıkaran sıra dışı bir hikayeyi tiyatroseverlerle buluşturuyor.

        REKLAM

        İş Sanat'ın, kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri, üç genç yetenekle devam ediyor. 1 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Dilara Kaya (vokal), Eylül Ravza Madenbaş (klasik kemençe) ve Berat Aktaş (tar) sahnede olacak.

        Harry Potter ve Sırlar Odası, 1 Aralık'ta Volkswagen Arena'da John Williams'ın müzikleriyle İstanbul Film Orkestrası eşliğinde canlı olarak gösterilecek.

        Geleneksel Çin kemanı Erhu'yu modern prodüksiyon teknikleriyle birleştirerek Doğu ile Batı arasında benzersiz bir köprü kuran Fransız besteci ve yapımcı Eliott Tordo 4 Aralık'ta AKM'de meraklılarıyla buluşacak.

        RS Sanat Alanı; M. Kıvanç Gökmen küratörlüğünde gerçekleşecek olan İyileştiğim Yer sergisini 29 Kasım–14 Aralık tarihleri arasında Nişantaşı Koru'da sanatseverlerle buluşturacak. Teşvikiye'de yer alan Nişantaşı Koru'da 29 Kasım – 14 Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi; tasarım ve pratik süreçleri açısından farklı izlekler sunan sanatçılar Ahmet Duru, Asaf Erdemli, Bedran Tekin, Ceylan Dökmen, Emrah Yücel, Gönül Nuhoğlu, Haşime Altaylı, İrfan Erdal ve İsmet Doğan'ın çalışmalarını bir araya getiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sonsuza dek
        #Güneşin Oğlu
        #kültür sanat ajandası
        #kültür sanat
        #KADİR KAYMAKÇI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        "Avrupa’da ritmi buldu sıra derbide!"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?