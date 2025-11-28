Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nun borsada manipülasyon yapan kişilere yönelik soruşturmalı hız kesmeden devam ediyor. Savcılık, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığını ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yaptı.

6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine; Uşak Seramik A.Ş hisselerinde İstanbul ve Diyarbakır ilinde manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilen, Çiğdem Meto, Ömer Hayati Kondu, Ali Kondu, Zeynep Feyza Kasımoğlu, Yankı Özbek ve Necmi Meto isimli şüpheliler hakkı da, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlarından gözaltı kararı verildi.