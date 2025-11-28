Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Grönland krizinin ardından Danimarka, Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu | Dış Haberler

        Grönland krizinin ardından Danimarka, Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu

        The Guardian'da yer alan habere göre, Danimarka hükümeti ABD Başkanı Trump'ın Grönland tehdidinin ardından Trump'ın açıklamalarını izlemek için "gece nöbeti" kurdu. Buna göre, gece nöbeti her gün yerel saatle 17.00'de başlıyor ve sabah 07.00'de sona eriyor, bu süreçte Trump'ın açıklamalarına ilişkin bir rapor hazırlanıp Danimarka hükümeti ile ilgili bakanlıklara dağıtılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Danimarka hükümeti, Dışişleri Bakanlığı'nda bir "gece nöbeti" birimi kurdu; amacı Taht Oyunları'ndaki (Game Of Thrones) Gece Nöbetçileri gibi Ak Gezenleri engellemek değil, Kopenhag uykudayken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ve hareketlerini izlemek.

        Politiken gazetesinin haberine göre, gece nöbeti her gün yerel saatle 17.00'de başlıyor ve sabah 07.00'de neler söylendiğine ve yaşandığına dair bir rapor hazırlanıp Danimarka hükümeti ile ilgili bakanlıklara dağıtılıyor.

        Bu görevin, ABD Başkanı'nın Grönland'ı kontrol altına almakla tehdit etmesi üzerine Kopenhag ile Washington arasında yaşanan diplomatik gerginliğin ardından hayata geçirildiği öğrenildi.

        REKLAM

        Politiken, bu girişimin, Danimarka diplomasisi ve ülkenin kamu yönetiminin Trump'ın ikinci döneminin yeni gerçekliğine uyum sağlamak zorunda kaldığının birkaç örneğinden biri olduğunu yazdı.

        Dışişlerine yakın bir kaynak Guardian'a yaptığı açıklamada, "Grönland'daki durum ve Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki saat farkı, bu düzenlemenin bahar aylarında devreye alınmasında oldukça önemli bir faktördü" dedi.

        Herkesin ABD’den gelen haberlere yetişebilmek için telefonuna sarılmak zorunda kalması yerine, dışişleri bunun yerine Trump hakkında güncel kalmak için "kolektif bir çaba" oluşturduklarını belirtti.

        Danimarka Savunma İstihbarat Servisi’nin eski baş analisti Jacob Kaarsbo ise bu gelişmenin, "Her zaman bildiğimiz gibi ABD'nin artık Danimarka’nın en büyük ve en önemli müttefiki olduğu fikrinin öldüğünü" gösterdiğini söyledi.

        Kaarsbo, "Müttelikler ortak değerlere ve ortak bir tehdit algısına dayanır. Trump bunların hiçbirini bizimle paylaşmıyor; bence çoğu Avrupalıyla da paylaşmıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?