Grönland krizinin ardından Danimarka, Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
The Guardian'da yer alan habere göre, Danimarka hükümeti ABD Başkanı Trump'ın Grönland tehdidinin ardından Trump'ın açıklamalarını izlemek için "gece nöbeti" kurdu. Buna göre, gece nöbeti her gün yerel saatle 17.00'de başlıyor ve sabah 07.00'de sona eriyor, bu süreçte Trump'ın açıklamalarına ilişkin bir rapor hazırlanıp Danimarka hükümeti ile ilgili bakanlıklara dağıtılıyor
Danimarka hükümeti, Dışişleri Bakanlığı'nda bir "gece nöbeti" birimi kurdu; amacı Taht Oyunları'ndaki (Game Of Thrones) Gece Nöbetçileri gibi Ak Gezenleri engellemek değil, Kopenhag uykudayken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ve hareketlerini izlemek.
Politiken gazetesinin haberine göre, gece nöbeti her gün yerel saatle 17.00'de başlıyor ve sabah 07.00'de neler söylendiğine ve yaşandığına dair bir rapor hazırlanıp Danimarka hükümeti ile ilgili bakanlıklara dağıtılıyor.
Bu görevin, ABD Başkanı'nın Grönland'ı kontrol altına almakla tehdit etmesi üzerine Kopenhag ile Washington arasında yaşanan diplomatik gerginliğin ardından hayata geçirildiği öğrenildi.
Politiken, bu girişimin, Danimarka diplomasisi ve ülkenin kamu yönetiminin Trump'ın ikinci döneminin yeni gerçekliğine uyum sağlamak zorunda kaldığının birkaç örneğinden biri olduğunu yazdı.
Dışişlerine yakın bir kaynak Guardian'a yaptığı açıklamada, "Grönland'daki durum ve Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki saat farkı, bu düzenlemenin bahar aylarında devreye alınmasında oldukça önemli bir faktördü" dedi.
Herkesin ABD’den gelen haberlere yetişebilmek için telefonuna sarılmak zorunda kalması yerine, dışişleri bunun yerine Trump hakkında güncel kalmak için "kolektif bir çaba" oluşturduklarını belirtti.
Danimarka Savunma İstihbarat Servisi’nin eski baş analisti Jacob Kaarsbo ise bu gelişmenin, "Her zaman bildiğimiz gibi ABD'nin artık Danimarka’nın en büyük ve en önemli müttefiki olduğu fikrinin öldüğünü" gösterdiğini söyledi.
Kaarsbo, "Müttelikler ortak değerlere ve ortak bir tehdit algısına dayanır. Trump bunların hiçbirini bizimle paylaşmıyor; bence çoğu Avrupalıyla da paylaşmıyor" dedi.