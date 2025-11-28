Grönland krizinin ardından Danimarka, Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu

Danimarka hükümeti, Dışişleri Bakanlığı'nda bir "gece nöbeti" birimi kurdu; amacı Taht Oyunları'ndaki (Game Of Thrones) Gece Nöbetçileri gibi Ak Gezenleri engellemek değil, Kopenhag uykudayken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını ve hareketlerini izlemek.

Politiken gazetesinin haberine göre, gece nöbeti her gün yerel saatle 17.00'de başlıyor ve sabah 07.00'de neler söylendiğine ve yaşandığına dair bir rapor hazırlanıp Danimarka hükümeti ile ilgili bakanlıklara dağıtılıyor.

Bu görevin, ABD Başkanı'nın Grönland'ı kontrol altına almakla tehdit etmesi üzerine Kopenhag ile Washington arasında yaşanan diplomatik gerginliğin ardından hayata geçirildiği öğrenildi.

Politiken, bu girişimin, Danimarka diplomasisi ve ülkenin kamu yönetiminin Trump'ın ikinci döneminin yeni gerçekliğine uyum sağlamak zorunda kaldığının birkaç örneğinden biri olduğunu yazdı.

Dışişlerine yakın bir kaynak Guardian'a yaptığı açıklamada, "Grönland'daki durum ve Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki saat farkı, bu düzenlemenin bahar aylarında devreye alınmasında oldukça önemli bir faktördü" dedi.