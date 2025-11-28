Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Ölümle dansa çifte ceza | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Ölümle dansa çifte ceza!

        Antalyaspor taraftarını, Konya'da oynanan deplasman maçına götüren otobüsün şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden olmuştu. Polis merkezinde ifadesi alınan şoföre, adli ve idari iki para cezası kesildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölümle dansa çifte ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

        ŞOFÖR HAKKINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM

        Otobüsün direksiyonun bırakıp oynayan şoförün, polis merkezinde ifadesi alındı.

        Şoför hakkında 'Trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak' suçlarından adli ve idari işlem uygulandı.

        Deplasman taraftarını ölümüne götürdü!
        Deplasman taraftarını ölümüne götürdü!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?