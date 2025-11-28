Ölümle dansa çifte ceza!
Antalyaspor taraftarını, Konya'da oynanan deplasman maçına götüren otobüsün şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden olmuştu. Polis merkezinde ifadesi alınan şoföre, adli ve idari iki para cezası kesildi
Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
ŞOFÖR HAKKINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM
Otobüsün direksiyonun bırakıp oynayan şoförün, polis merkezinde ifadesi alındı.
Şoför hakkında 'Trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye sokmak, emniyet kemeri takmamak' suçlarından adli ve idari işlem uygulandı.