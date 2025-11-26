Habertürk
        Deplasman taraftarını ölümüne götürdü | SON DAKİKA HABERİ

        Deplasman taraftarını ölümüne götürdü!

        Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 26.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:55
        Deplasman taraftarını ölümüne götürdü!
        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.

        YOLCULAR DA ŞOFÖRÜ ALKIŞLADI

        İHA'daki habere göre otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
