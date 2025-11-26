Deplasman taraftarını ölümüne götürdü!
Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün şoförünün koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.
YOLCULAR DA ŞOFÖRÜ ALKIŞLADI
İHA'daki habere göre otobüsteki taraftarların alkışlarla karşılık verdiği görüntülerin sonuna doğru ise şoförün koltuğa oturup aracı sürmeye devam ettiği görüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sosyal medyada bazı kullanıcıların tepki gösterdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.