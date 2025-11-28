Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş: Bina sakinleri defalarca kez uyarmış
Hong Kong'da yaşanan yangın felaketiyle ilgili çarpıcı bir bilgi paylaşıldı. Yetkililer, Hong Kong'da son 70 yılda meydana gelen en ölümcül yangında kül olan konut kompleksinin sakinlerinin, devam eden yenileme çalışmalarının yangın tehlikesi oluşturduğuna dair defalarca şikayette bulunduğunu açıkladı. Kontrolü gerçekleştiren yetkililer ise bina kompleksinin 'nispeten düşük yangın riski' taşıdığı raporunu vermiş.
Hong Kong kentine bağlı Çalışma Bakanlığı yetkilileri, kentte son 70 yılda meydana gelen en ölümcül yangında kül olan konut kompleksinin sakinlerinin, devam eden yenileme çalışmalarının yangın tehlikesi oluşturduğuna dair defalarca şikayette bulunduktan sonra, yetkililer tarafından "nispeten düşük yangın riski" cevabı aldıklarını duyurdu.
Bakanlık sözcüsü, Hong Kong'un kuzeyindeki Wang Fuk Court'ta yaşayanların Eylül 2024'te bakım çalışmalarıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini, bu endişelerin arasında müteahhitlerin binaların etrafına kurdukları bambu iskeleleri örtmek için kullandıkları koruyucu yeşil ağların potansiyel yanıcılığı da olduğunu belirttiklerini açıkladı.
Bakanlık ise bu ağın güvenlik sertifikasını incelediklerini ve sakinlere malzemenin "alev geciktirici performansı"nın standartlara uygun olduğunu tespit ettikleri cevabını verdi. Ancak Hong Kong polisi, kompleksin binalarının dış duvarlarında "yangın güvenliği standartlarına uymayan koruyucu ağlar, membranlar, su geçirmez brandalar ve plastik levhalar" olduğunu duyurdu. Yenileme müteahhidi Prestige Construction ile bağlantılı üç kişi, adam öldürme şüphesiyle tutuklandı.
Çarşamba günü en az 128 kişinin hayatını kaybettiği yangının kesin nedeni henüz belirlenemedi. Ancak Hong Kong Politeknik Üniversitesi yangın güvenliği uzmanı Jiang Liming'e göre yangının dış iskele sisteminden hızla yayıldığı kesin.
Ocak 2024'te kompleksin 330 milyon Hong Kong doları (42,4 milyon dolar) tutarındaki yenileme sözleşmesini alan Prestige, yangının ardından defalarca yapılan aramalara yanıt vermedi. Yetkililer, tutuklanan üç kişinin kim olduğunu açıklamadı. Bir muhabir Cuma sabahı Prestige'in ofisini ziyaret ettiğinde, girişin üzerine metal panjurlar indirilmişti. Çalışma Bakanlığı'nın ağın güvenlik sertifikasını incelediği sorulduğunda, Hong Kong polisi, yangın tamamen söndürüldükten sonra "yangının nedenini belirlemek için kanıt toplayıp kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini" belirtti.
Çalışma Bakanlığı, kaynak gibi işlemlerden kaçınıldığı sürece yangın riskinin düşük olduğunu sakinlere bildirdiğinde, bu potansiyel tehlikelerin göz ardı edildiği anlamına gelmediğini söyledi. Ayrıca, yükleniciye yangın önleme tedbirlerini uygulaması gerektiğini hatırlattığını da belirtti. Temmuz 2024 ile Kasım 2025 arasında Wang Fuk Court'ta 16 güvenlik denetimi gerçekleştirildiğini de ekledi. Bakanlık, müteahhide kompleksteki çalışmalarıyla ilgili 6 iyileştirme bildirimi gönderdi ve üç dava açtı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Yangın sırasında ne yaşandı?
İtfaiye ekipleri, yerel saatle 14:51'de Wang Fuk Court'un kulelerinden birinde yangın çıktığı ihbarını aldı. İtfaiye teşkilatının açıklamasına göre, olay yerine ulaşmaları beş dakika sürdü ve bu süre içinde yangın iskeleye sıçradı, binanın iç kısmına girdi ve kompleksin diğer kulelerine yayıldı.
Yaklaşık dört saat içinde, kompleksin sekiz adet 32 katlı kulesinden yedisi alevlere teslim oldu. Yoğun duman, ilk müdahale ekiplerinin üst katlara ulaşmasını zorlaştırdı.
Komplekste yaşayan 4 bin 600 kişiden yüzlercesi geçici barınaklara yerleştirildi. Bugün itibarıyla yaklaşık 200 kişi hala kayıp.
Politeknik Üniversitesi'nin yapı çevresi ve enerji mühendisliği bölümünde yardımcı doçent olan Jiang, yangını 72 kişinin öldüğü 2017 Londra Grenfell kamu konutları yangınıyla karşılaştırdı.
Sonrasında yapılan soruşturma, İngiliz hükümeti, inşaat sektörü ve binanın dış cephesine yanıcı kaplama takan firmaların ihmalkarlığını ortaya çıkarmıştı: "Yangının yayılma mekanizması çok benzer. Cepheden başlayan yangın, dairelere sıçrıyor."
Hong Kong lideri John Lee, hükümetin bambu iskele kullanımını gözden geçireceğini söyledi. İnşaat ve Çalışma bakanlıkları ayrı ayrı, iskele ve ağların yangın güvenliği standartlarına uygunluğunu sağlamak için yenileme çalışmaları yapılan binalarda acil kontroller yapacaklarını açıkladı.
Polis, yangının hızla yayılmasına neden olabilecek köpük maddenin kompleks içinde bulunduğunu da açıkladı. Hong Kong İnşaat Sektörü Çalışanları Genel Sendikası Başkanı Chau Sze Kit'e göre köpük hızlı yanar ve kalın, zehirli duman çıkarır. Bu malzeme, inşaat sırasında pencerelerin toz ve cam hasarını önlemeye yardımcı olabilir, ancak yönetim ekibi ve şantiye sorumluları bu riski göz önünde bulundurmamış olabilir.
Sakinlerden Tommy Au Wai-chi, pencerelerinin yakınına yerleştirilen köpüğün, ebeveynlerinin evlerinin dışındaki dev alevleri ve yoğun dumanı fark etmelerini engellediğini söyledi. 58 yaşındaki kamyon şoförü, "Onları arayana kadar yangının farkına varmadılar" dedi.
Geçtiğimiz yıl bina yönetimi ile ev sahipleri arasında yapılan toplantıların tutanakları incelendiğinde ortaya yangın güvenliği endişeleri çıkıyor.
Kompleksteki yangında şimdiye kadar 128 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.