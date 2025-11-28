Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş: Bina sakinleri defalarca kez uyarmış

Hong Kong kentine bağlı Çalışma Bakanlığı yetkilileri, kentte son 70 yılda meydana gelen en ölümcül yangında kül olan konut kompleksinin sakinlerinin, devam eden yenileme çalışmalarının yangın tehlikesi oluşturduğuna dair defalarca şikayette bulunduktan sonra, yetkililer tarafından "nispeten düşük yangın riski" cevabı aldıklarını duyurdu.

Bakanlık sözcüsü, Hong Kong'un kuzeyindeki Wang Fuk Court'ta yaşayanların Eylül 2024'te bakım çalışmalarıyla ilgili endişelerini dile getirdiklerini, bu endişelerin arasında müteahhitlerin binaların etrafına kurdukları bambu iskeleleri örtmek için kullandıkları koruyucu yeşil ağların potansiyel yanıcılığı da olduğunu belirttiklerini açıkladı.

Bakanlık ise bu ağın güvenlik sertifikasını incelediklerini ve sakinlere malzemenin "alev geciktirici performansı"nın standartlara uygun olduğunu tespit ettikleri cevabını verdi. Ancak Hong Kong polisi, kompleksin binalarının dış duvarlarında "yangın güvenliği standartlarına uymayan koruyucu ağlar, membranlar, su geçirmez brandalar ve plastik levhalar" olduğunu duyurdu. Yenileme müteahhidi Prestige Construction ile bağlantılı üç kişi, adam öldürme şüphesiyle tutuklandı.

Çarşamba günü en az 128 kişinin hayatını kaybettiği yangının kesin nedeni henüz belirlenemedi. Ancak Hong Kong Politeknik Üniversitesi yangın güvenliği uzmanı Jiang Liming'e göre yangının dış iskele sisteminden hızla yayıldığı kesin.

Ocak 2024'te kompleksin 330 milyon Hong Kong doları (42,4 milyon dolar) tutarındaki yenileme sözleşmesini alan Prestige, yangının ardından defalarca yapılan aramalara yanıt vermedi. Yetkililer, tutuklanan üç kişinin kim olduğunu açıklamadı. Bir muhabir Cuma sabahı Prestige'in ofisini ziyaret ettiğinde, girişin üzerine metal panjurlar indirilmişti. Çalışma Bakanlığı'nın ağın güvenlik sertifikasını incelediği sorulduğunda, Hong Kong polisi, yangın tamamen söndürüldükten sonra "yangının nedenini belirlemek için kanıt toplayıp kapsamlı bir soruşturma yürüteceklerini" belirtti.

Çalışma Bakanlığı, kaynak gibi işlemlerden kaçınıldığı sürece yangın riskinin düşük olduğunu sakinlere bildirdiğinde, bu potansiyel tehlikelerin göz ardı edildiği anlamına gelmediğini söyledi. Ayrıca, yükleniciye yangın önleme tedbirlerini uygulaması gerektiğini hatırlattığını da belirtti. Temmuz 2024 ile Kasım 2025 arasında Wang Fuk Court'ta 16 güvenlik denetimi gerçekleştirildiğini de ekledi. Bakanlık, müteahhide kompleksteki çalışmalarıyla ilgili 6 iyileştirme bildirimi gönderdi ve üç dava açtı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

