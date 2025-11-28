Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu. Açıklamasında, "Terörle mücadelede bir dönem vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine yol açtı. Bu hatalar yüzünden devletle vatandaş arasındaki bağ zarar gördü." diyen Erdoğan, "Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik. Hataları telafi ettik. Devlet ile millet bağını güçlendirdik." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:48
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Şehirlerde polisimiz, kırsalda jandarmamız, denizlerde sahil güvenliğimiz milletimizin huzuru ve esenliği için büyük bir özveri ile çalışıyor. Güvenliğe her türlü desteği sağlıyoruz. Güvenlik güçlerimiz uyum içinde 86 milyona hizmet ediyor. Huzur ve emniyet için 7 gün 24 saat çalışıyor. Geçen sene yine burada yaptığımız törende 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı daha resmen sizlerin hizmetine veriyoruz.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle jandarma ve emniyete teslim edilerek hizmete alınan yeni araçlar Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle jandarma ve emniyete teslim edilerek hizmete alınan yeni araçlar Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
        Terörle mücadelede bir dönem vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine yol açtı. Bu hatalar yüzünden devletle vatandaş arasındaki bağ zarar gördü. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarını millet ve devlet olarak birlikte ödedik. Eskiden devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü, yıprandı.

        Kendisini kanunların üstünde görenler nedeniyle yanlışlardan dolayı çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik. Hataları telafi ettik. Devlet ile millet bağını güçlendirdik.

        Güvenlik kuvvetlerimizin gücü, kendilerine verilen yetkiden ziyade milletimizin vicdanında edindikleri yerden geliyor. Vatandaşın gönlündeki yeri pekiştirmeliyiz. Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis, vicdanı olmayanların karşısındadır.

        Hukukun dışına çıkmayacaksınız, suçlulara karşı tolerans göstermeyeceksiniz. Terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız. Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yok. Hedef alınmanıza, birileri tarafından sizlere saldırılmasına eyvallah etmeyeceğiz. "

