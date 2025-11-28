Habertürk
        Louvre Müzesi'nden, Avrupa dışı ziyaretçilere zam

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne giriş ücretleri, Avrupa Birliği (AB) ve 3 ülke dışından gelen turistler için 14 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 45 artacak

        Giriş: 28.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:59
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Paris'te bulunan Louvre Müzesi, Avrupa Birliği dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatlarında zamma gitti.

        14 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere müze bilet ücreti 22 eurodan 32 euroya (1.575 TL) yükseltilecek.

        Öte yandan AB ülkelerinin yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olan İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç vatandaşları da zamdan muaf tutulacak.

        Yetkililer, 10 euroluk artışın, 19 Ekim'de yaşanan müze soygunu sonrasında kapsamlı yenileme çalışmalarını karşılamak amacıyla yapıldığını belirtti.

        Söz konusu zam, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yıl başında açıkladığı, 10 yıl sürecek yenileme ve genişletme planının bir parçasını oluşturuyor. Güvenlik zafiyetlerinin, 88 milyon euroluk soygun dahil olmak üzere, acilen giderilmesi gerektiği vurgulanıyor.

        YÜZDE 77'Sİ YABANCI ZİYARETÇİ

        Louvre, 2024 yılında 8.7 milyon ziyaretçi ağırladı. Ziyaretçilerin yüzde 77'si yabancılardan oluşurken, en çok ziyaretçi çeken ülkeler arasında ABD (yüzde 13), Çin (yüzde 6) ve Birleşik Krallık (yüzde 5) yer aldı. Bu ülkelerin tamamı fiyat artışından etkileneceği belirtildi. Öte yandan Türk ziyaretçilerin de bu zamdan etkileneceği kaydedildi.

        Louvre Müzesi Direktörü Laurence des Cars, bu ay başında yaptığı açıklamada, soygunun ardından 20'den fazla acil önlemin uygulanmaya başlandığını bildirdi. Des Cars, müzenin 1980'lerde yapılan son büyük yenilemesinin artık teknik olarak yetersiz kaldığını ifade etti.

        PROJE MALİYETİ 800 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR

        "Louvre Yeni Rönesans" adı verilen modernizasyon planının, müzenin altyapısını yenilemeyi, kalabalığı azaltmayı ve ünlü Mona Lisa tablosu için 2031 yılına kadar özel bir galeri oluşturmayı kapsadığı; projenin maliyetinin 800 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi.

        NELER YAŞANMIŞTI?

        19 Ekim'de gerçekleşen soygunda, hırsızlar yük asansöründen faydalanarak Apollo Galerisi'ne pencereden girmiş, güç aletleriyle vitrinleri keserek mücevherleri almış ve yaklaşık sekiz dakika içinde motosikletlerle kaçmıştı.

        Paris Savcılığı, salı günü soyguna ilişkin soruşturmada dört kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların 38 ve 39 yaşlarında iki erkek ile 31 ve 40 yaşlarında iki kadın olduğu bildirildi.

        Savcılık, 29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde dört kişinin daha tutuklandığını ve haklarında resmi soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

        #Louvre Müzesi
        #Fransa
        #Paris
