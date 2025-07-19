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        Haberler Bilgi Yaşam Bebeğim neden sürekli ağlıyor? Gaz sancısına dair merak edilenler ve çözüm yolları

        Bebeğim neden sürekli ağlıyor? Gaz sancısına dair merak edilenler

        Yeni doğmuş bir bebeğin sürekli ağlaması genellikle gaz sancısıyla ilişkilendirilir. Bu sancının nedenlerini ve belirtilerini bilmek, sorunun çözümünde ilk adımdır. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:30
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        Bebeğin gaz sancısıyla nasıl başa çıkılır?
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        Bebeğinizin huzursuzluğu sizi endişelendiriyorsa, nedeni gaz sancısı olabilir. Sancının belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler bu yazıda.

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        UYARI: Herhangi bir belirti durumunda mutlaka doktorunuzla görüşün!

        BEBEKLERDE GAZ OLUŞUMUNUN NEDENLERİ

        Bebeklerde gaz oluşumu oldukça yaygın bir durumdur ve genellikle iki temel nedene dayanır.

        1. SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞMEMİŞ OLMASI

        Yeni doğan bebeklerde sindirim sistemi henüz tam olarak olgunlaşmadığı için sindirim işlemi yeterince etkin gerçekleşemez. Bu da gaz birikimine yol açar. Aynı zamanda laktozun sindiriminde görevli olan laktaz enziminin düşük düzeyde olması, bu sorunu daha da artırabilir. Gelişmemiş boşaltım sistemi de oluşan gazın vücuttan atılmasını zorlaştırır.

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        2. YUTULAN HAVANIN BİRİKMESİ

        Bebekler beslenme ve ağlama sırasında farkında olmadan hava yutabilirler. Bu hava, sindirim sisteminde kabarcıklar oluşturarak bağırsaklarda birikir. Oluşan gaz, bağırsak duvarında gerilim ve baskı yapar, bu da bebekte ağrıya neden olur. Özellikle akşam saatlerinde başlayan ve birkaç saat sürebilen ağlama nöbetlerinin nedeni genellikle bu gaz sancılarıdır.

        GAZ SANCISININ BELİRTİLERİ

        Bebeklerde gaz sancısı yaşandığında bazı belirgin belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler şunlardır:

        - Sürekli Ağlama ve Huysuzluk: Bebekler sık sık nedensiz şekilde ağlar ve kolayca sakinleşmezler.

        - Karın Şişliği: Gaz birikimi, bebeğin karnında şişkinliğe neden olabilir.

        - Bacakları Karnına Çekme: Bebek, ağrıdan dolayı bacaklarını karnına çekerek tepki verebilir.

        - Beslenme Sonrası Rahatsızlık: Beslenmeden hemen sonra huzursuzluk gözlenebilir.

        - Uyku Bozuklukları: Gaz sancısı, bebeğin uyumasını zorlaştırabilir ya da sık sık uyanmasına sebep olabilir.

        GAZ SANCISINI HAFİFLETME YÖNTEMLERİ

        Gaz sancısı çeken bebekleri rahatlatmak için aşağıdaki yöntemler etkili olabilir:

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        1. BEBEĞİNİZİ DİK TUTUN

        Bebeğinizi kucağınıza alarak başını dik pozisyonda tutmanız, gazın daha kolay çıkmasına yardımcı olur.

        2. SIRT ÜSTÜ YATIRIN VE BACAKLARINI KARNINA DOĞRU ÇEKİN

        Bu pozisyon, bebeğin bağırsaklarını rahatlatır ve gazın dışarı çıkmasını kolaylaştırır.

        3. KARNINA NAZİK MASAJ YAPIN

        Bebeğinizin karnına saat yönünde yapılan hafif dairesel masajlar, bağırsak hareketlerini artırarak gazın çıkmasına katkı sağlar.

        4. SICAK BEZ UYGULAYIN

        Ilık bir bezle yapılan karın uygulaması, kasları gevşetir ve bebeğin rahatlamasına yardımcı olur. Ancak, bezin sıcaklığı mutlaka kontrol edilmelidir.

        5. BESLENME SONRASI MOLA VERİN

        Bebek emzirildikten veya biberonla beslendikten sonra, gazını çıkarması için kısa bir mola verilmesi faydalıdır.

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        6. ÖZEL GAZ GİDERİCİ ÜRÜNLER KULLANIN

        Bazı bebeklerde gaz sancısı daha şiddetli olabilir. Bu durumda doktor onayıyla gaz giderici damlalar veya probiyotik takviyeleri kullanılabilir.

        7. ILIK BANYO YAPTIRIN

        Ilık su bebeğin kaslarını gevşeterek gaz sancısını hafifletebilir ve bebeğin huzurlu hissetmesini sağlar.

        NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

        Her bebekte gaz sancısı görülebilir ancak bazı durumlar tıbbi müdahale gerektirebilir.

        Aşağıdaki durumlarda mutlaka bir çocuk doktoruna başvurulmalıdır:

        - Bebekte sürekli ve kesintisiz ağlama varsa

        - Karın bölgesinde aşırı sertlik ya da şişlik gözleniyorsa

        - Gaz sancısına eşlik eden ishal, kusma ya da ateş gibi belirtiler varsa

        - Bebeğin uyku düzeni ve beslenmesi ciddi şekilde etkileniyorsa

        GAZ SANCISINI ÖNLEME YOLLARI

        Gaz sancısını tamamen önlemek her zaman mümkün olmasa da, bazı basit önlemler sayesinde bu durumun sıklığı azaltılabilir:

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        - Düzenli Gaz Çıkartma: Her beslenme sonrası bebeğin gazı çıkarılmalıdır.

        - Doğru Beslenme Pozisyonu: Bebeğin beslenme sırasında dik tutulması hava yutma riskini azaltır.

        - Yavaş ve Sakin Besleme: Acele etmeden beslemek, gaz oluşumunu en aza indirir.

        - Anne Diyetine Dikkat: Anne sütü alan bebeklerde, annenin gaz yapan yiyeceklerden uzak durması önemlidir.

        Bu bilgiler doğrultusunda bebeğinizin gaz sancısını daha kolay yönetebilir ve onun daha huzurlu bir şekilde büyümesine katkıda bulunabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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