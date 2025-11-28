Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu! | Son dakika haberleri

        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!

        Kadın cinayetlerine dün insanın kanını donduran bir vahşet daha eklendi. Başkentte yaşanan olayda 33 yaşındaki psikolog Nurselen Gülaçtı, Fuat Yıldırım adlı cani tarafından katledildi. Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, şüphelinin ablasına saplantılı olduğunu ileri sürerek, "Son kez konuşmak için yanına çağırmış. Önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Sırf bu katilden kurtulması için böyle bir plan yapmıştık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da Fuat Yıldırım (51) tarafından başından vurularak öldürülen psikolog Nurselen Gülaçtı (33), son yolculuğuna uğurlandı.

        DHA'nın haberine göre Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, şüphelinin ablasına saplantılı olduğunu ileri sürerek, "Son kez konuşmak için yanına çağırmış. Önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Sırf bu katilden kurtulması için böyle bir plan yapmıştık" dedi.

        Fuat Yıldırım, dün Çankaya ilçesinde sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı ile tartıştı. Yıldırım, tartışma sırasında Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurdu. Nurselen Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Fuat Yıldırım, olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Nurselen Gülaçtı için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze töreni düzenlendi. Törene; ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gülaçtı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        REKLAM

        "ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

        Gülaçtı'nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı, Fuat Yıldırım'ın ablasına saplantılı olduğunu ileri sürerek, "Son kez konuşmak için yanına çağırmış. Önümüzdeki hafta başka bir şehre taşınacaktı. Sırf bu katilden kurtulması için böyle bir plan yapmıştık. Olaydan önce ablama mesajlar göndermiş, 'Seni bitireceğim' yazmış. Saldırgan daha önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine girmiş. Acımız çok büyük; ama böyle birisi nasıl olur da hapisten çıkar ve suç işlemeye devam eder anlamış değiliz. Güçlüyüz, davamızın arkasındayız. Bir daha hiçbir kadının canının yanmasını istemiyoruz" dedi.

        "ZORLA GÖRÜŞMEYE ÇALIŞIYORDU"

        Onur Enes Gülaçtı, ablasının şüpheli iş ortamında tanıştığını belirterek, "Herhangi bir ilişkisi yoktu. Zanlının aynı zamanda geçmişte sahte faturalar düzenlediğini de öğrendik. Ablam alkol dahi kullanmazdı, kendi halinde biriydi. İkinci üniversitesini bitirmişti. Psikolog olup, çocuklara destek vermek istiyordu. Engelli öğrencileri vardı, onlarla ilgileniyordu. Hedefinde yüksek lisans yapmak vardı ve anaokulu açmak istiyordu. Saldırganla bir kez karşılaşmıştık. Kendisine, ablamın görüşmek istemediğini söylemiştim. Bize niyetinin ciddi olduğunu ve düzgün birisi olduğunu ifade etmişti. Ailemize uygun biri olmadığını ve ablamın da kendisini istemediğini belirtmiştim. Zorla görüşmeye çalışıyordu. Olaydan 1 gün önce ablama mesajlar göndermiş ve tartışma çıkarmaya çalışmış" diye konuştu. Nurselen Gülaçtı'nın annesi ise "Kadın cinayetleri için idam istiyoruz. Başka anneler yanmasın" dedi.

        "KADIN CİNAYETLERİNİN YUMUŞATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Ailenin avukatı Gizem Yıldırım da "Müvekkilimiz failin sevgilisi değildi. Fail, saplantılı davranışları olan, müvekkilimize karşı tek taraflı ilgi ve saplantı geliştirmiş bir kişidir. Biz bu olayı bir ilişki krizi olarak, bir ilişki meselesi olarak isimlendirmiyoruz. Çünkü kadın cinayetlerinin aşk veyahut ilişki krizi gibi yakıştırmalarla yumuşatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu hem toplumsal şiddeti görünmez kılar hem de gerçeği çarpıtır. Bizler soruşturmanın titizlikle yürütülmesi ve tüm delillerin eksiksiz şekilde toplanması için olayı takip ediyoruz" diye konuştu.

        TUTUKLANDI

        Öte yandan Fuat Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü