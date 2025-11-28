Habertürk
        Haberler Gündem 300 bin TL’lik hırsızlıkta ‘saç şekillendirici’ ayrıntısı: Ş.G. İstanbul’da yakalandı

        300 bin TL’lik hırsızlıkta ‘saç şekillendirici’ ayrıntısı: Ş.G. İstanbul’da yakalandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyasıyla birlikte saç şekillendirici de çalan şüpheli, polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı; adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:33 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:33
        Maşalı hırsız yakalandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici çalan Ş.G. isimli kadın, İstanbul'da yakalandı.

        Gebze ilçesinde 8 Ekim'de bir evden yaklaşık 300 bin TL değerinde ziynet eşyası ile saç şekillendirici cihaz çalındı. Ev sahibinin durumu fark edip, ihbarı etmesi sonrası polis herekete geçti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin Ş.G. isimli kadın olduğu belirlendi. Ş.G., dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.G. tutuklandı.

