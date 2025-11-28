Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla

Günde sadece 2 tane sigara içmek, kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 50'nin üzerinde artırırken, erken ölüm riskini yüzde 60 artırıyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden bilim insanları, “düşük yoğunluklu” sigara içmenin bile erken ölüm riskini yüzde 60 artırabileceğini söyledi. 300 bin kişiden elde edilen 20 yıllık veriler, sosyal sigara içicelerinin de sigara bağımlıları kadar ciddi risk altında olduğunu, bu kişilerin kalp hastalığı veya erken ölüm riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

Günde iki ila beş sigara yani haftada bir veya iki paket sigara içmek “düşük yoğunluklu” sigara içme olarak kabul edildi. Sigaranın sebep olduğu riskleri ortadan kaldırmak için azaltmak yeterli değil, bu durumu tersine çevirmek için sigarayı tamamen bırakmak gerekiyor.

BİR DAL SİGARA ÖMÜRDEN 20 DAKİKA KISALTIYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil, günde sadece iki ila beş sigara içmenin bile sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğunu vurgulayarak, sigarayı azaltmanın insanları korumadığını söyledi.

Doç. Dr. Bitargil, "Bir dal sigara ömrünüzden 20 dakika, bir paket sigara da ömrünüzden neredeyse 7 saat kısaltıyor" dedi.

KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 50, ERKEN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 60 ARTIYOR Sigaranın vücuttaki olumsuz etkilerini anlatan Bitargil, şunları kaydetti: "Sigara, nefes aldığımızda akciğer hücrelerine zarar veriyor, oksijenin yeterince hücrelere ulaşmasını engelliyor. Damarların iç tabakası (intima) zarar görüyor; kan akışkanlığı bozuluyor, pıhtılaşma ve plak oluşumu tetikleniyor. Nikotin damarları daraltıyor, tansiyonu yükseltiyor ve kalbin iş yükünü artırıyor. DNA mekanizması bozuluyor, kötü kolesterol artıyor, iyi kolesterol düşüyor." Doç. Dr. Bitargil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşük yoğunluklu sigara içicilerinde de risk yüksek. Düzenli sigara içicilerinde kalp krizi riski neredeyse 23 kat artarken, az içenlerde kalp krizi riski yüzde 50, erken ölüm riski yüzde 60 oranında yükseliyor. Boşu boşuna bu riski almayalım. Ben hayatım boyunca bir tane bile sigara içmedim." PASİF İÇİCİLİK DE ÖLDÜRÜYOR Sigara kadar pasif içiciliğin de ciddi risk taşıdığını belirten Bitargil, sigara içmeyenlerin sigara dumanına maruz kalmasının kalp krizi ve ölüm riskinini artırdığını söyledi. Doç. Dr. Bitargil, "Ben de hiç sigara içmediğim için gerçekten de yanımda biri sigara içtiği zaman çok rahatsız oluyorum. Sigara içmeyenlerde risk, aktif içicilere kıyasla daha düşük olsa da yine de belirgin şekilde artıyor. Yaklaşık yüzde 20 oranında bir risk artışından söz edebiliriz. Ne yazık ki pasif sigara dumanına maruz kalındığında da kalp krizi ve ölüm riskini artıran aynı biyolojik mekanizmalar devreye giriyor” dedi.