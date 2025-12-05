Kahveden maksimum fayda sağlamak için birkaç noktaya dikkat edilmelidir:
Sade İçin: Şeker, tatlandırıcı, krema ve şuruplar kahvenin kalorisini artırır.
Spor Öncesi Tüketin: Egzersizden 30 dakika önce içilen kahve performansı artırabilir.
Günde 2–3 Fincanı Aşmayın: Fazla kafein, uyku düzenini bozabilir ve stres hormonlarını yükseltebilir.
Kaliteli Kahve Tercih Edin: Taze çekilmiş kahve çekirdekleri daha zengin antioksidan içerir.
Kahve, metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını destekleyen etkili bir içecek olsa da tek başına zayıflatıcı bir çözüm değildir.
Dengeli beslenme ve düzenli egzersizle birlikte tüketildiğinde fayda sağlar.