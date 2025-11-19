Yüksek dozda tüketim sonucunda oluşan bağımlılıkta ve vücudun ihtiyaç duymaya başladığı doz alınamadığında, günlük hayatı olumsuz etkileyen yoksunluk hisleri baş göstermeye başlar.
Görülen en yaygın yoksunluk belirtileri:
- Baş ağrısı
- Yorgunluk
- Halsizlik
- Uykusuzluk ya da uykulu olma hali
- Sersemlik hissi ve sık esneme
- Konsantrasyon eksikliği, motivasyon ve dikkat eksikliği sebebiyle meydana gelebilecek düşük performans gibi işte karşılaşılabilecek zorluklar
- Mutsuzluk, can sıkıntısı, tedirginlik gibi huzursuzluk hisleri
- Üzüntü, halsizlik, endişe, isteksizlik, küskünlük gibi depresyon belirtileri
- Sinirlilik
- Düşünsel aktivitede ve hafızada yavaşlama