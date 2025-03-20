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        Haberler Bilgi Yaşam Tatlı krizlerine son! Şeker bağımlılığından bu yöntemlerle kurtulun!

        Şeker bağımlılığı nedir? Şeker isteğini azaltmanın yolları nelerdir?

        Her gün tatlı tüketiminin arttığı bu dönemde, şeker bağımlılığına karşı mücadele etmek giderek zorlaşıyor. Ancak bu alışkanlıklardan kurtulmak mümkün. İşte bağımlılığı yenmek için uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 20.03.2025 - 07:30
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        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
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        Şeker bağımlılığı, hem fiziksel hem de psikolojik olarak vücudumuza zarar verebilir. Peki, tatlı krizlerine son vermek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için neler yapılabilir?

        ŞEKER BAĞIMLILIĞI NEDİR?

        Şeker bağımlılığı, beynin ödül ve zevk merkezlerini harekete geçiren şekere karşı güçlü bir isteğin oluşmasıdır. Şeker bağımlılığı tatlıya karşı düşkünlük olarak da bilinir.

        ŞEKER BAĞIMLISI OLUP OLMADIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

        - Günlük olarak ne kadar şeker tükettiğinizi kontrol edemediğinizi mi hissediyorsunuz?

        - Bütün gün şeker tüketmek mi istiyorsunuz?

        - Gereğinden fazla şeker yediğinizi mi hissediyorsunuz?

        - Midenizi bulandıracak kadar şeker mi tüketiyorsunuz?

        - Sırf enerji almak için sevmediğiniz halde şekerli besinler mi yiyorsunuz?

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        Bu sorulara cevabınız "evet" ise, muhtemelen şeker bağımlılığı yaşıyorsunuzdur.

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        ŞEKERİN VÜCUDA VERDİĞİ BAŞLICA ZARARLAR NELERDİR?

        - İç organlarınızın yağlanmasına sebep olur.

        - Diyabet hastalığına yol açar.

        - Kalp hastalıklarının başlangıcı olarak bilinir.

        - Damarlarınızın sertleşmesine sebep olur.

        - Tip 2 diyabet hastalığına yol açar.

        - Buruşmuş ve sarkmış bir cilt yapısına yol açar.

        ŞEKERSİZ 21 GÜN SONUNDA VÜCUTTA NELER OLUR?

        Bir konuda alışkanlık kazanmak istiyorsanız 21 gün kuralını uygulamanız gerekir. Bu nedenle, eğer 21 gün boyunca şekersiz beslenirseniz vücudunuz bağışıklık kazanacaktır ve tatlı tüketme isteğiniz azalacaktır.

        ŞEKER KULLANMAYI BIRAKINCA VÜCUTTA NELER OLUR?

        Şeker kullanmayı bıraktığınız zaman vücudunuzda gözle görülür birçok değişim meydana gelir. Bunlardan birkaçı; selülitlerin azalması, ciltte akne ve leke oluşumunun azalması yüzde oluşan canlılık, mimik çizgilerinin azalması gibi değişimlerdir.

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        ŞEKER BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMANIN YOLLARI NELERDİR?

        1. ÖĞÜN ATLAMAYIN

        Gün içerisinde öğün atladığınızda kişide şeker isteği oluşabilir. Besleyici gıdalar tüketmek fazla acıkmanın önüne geçerek, şeker isteğinizi azaltacaktır.

        2. PLAN VE HAZIRLIK

        Önceden alışveriş listesi planlamak, yemek hazırlığı yapmak ve sağlıklı atıştırmalık satın almak haftanın her günü ne yiyeceğinizi bilmek şekerden uzak durmanızda etkili olacaktır.

        3. EGZERSİZ VE SPOR

        Stresin şeker isteği üzerinde önemli bir rolü vardır. Egzersiz ve spor stresi azaltarak, tatlı isteklerinin yatıştırılmasını sağlar. Bunun yanında egzersiz, iştahı düzenleyen bir hormon olan ghrelin seviyesini düşürmeye yardımcı olur, bu da şeker ihtiyacını azaltır. Hafif bir yürüyüş, yoga ya da sadece vücudu hareket ettirmek bile etkili olacaktır.

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        4. SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

        Şeker alışkanlığından kurtulmaya çalışırken su tüketiminin önemi büyüktür. Gün içerisinde bol su tüketimi kan şekeri düşüşü sağlayarak, şeker isteğinin yönetilmesine destek olur.

        5. KALİTELİ UYKU

        Uyku alışkanlıkları şeker isteği ile bağlantılıdır. Midede yer alan leptin hormonu beyne tok olduğumuzun sinyalini verirken, ghrelin hormonu ise aç olduğumuzun sinyalini verir. İyi bir uyku çekemediğimizde ghrelin düzeyi yükselir. Bu yüzden yorgun ve uykusuzken yemek seçimi yapmak zordur. İyi uyku ve dinlenme şeker isteklerini azaltarak, bu duygunun görmezden gelinmesini kolaylaştırır.

        6. DENGELİ BESLENME

        Düzenli bir beslenme düzeni oluştururken günlük olarak tüketilen meyve ve sebzeler kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur. İçerisinde gizli şeker barındıran besinlere yüksek oranda işlenmiş besinlerden kaçınmak gerekir.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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