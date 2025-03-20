Şeker bağımlılığı, hem fiziksel hem de psikolojik olarak vücudumuza zarar verebilir. Peki, tatlı krizlerine son vermek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için neler yapılabilir?

ŞEKER BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Şeker bağımlılığı, beynin ödül ve zevk merkezlerini harekete geçiren şekere karşı güçlü bir isteğin oluşmasıdır. Şeker bağımlılığı tatlıya karşı düşkünlük olarak da bilinir.

ŞEKER BAĞIMLISI OLUP OLMADIĞINIZI NASIL ANLARSINIZ?

- Günlük olarak ne kadar şeker tükettiğinizi kontrol edemediğinizi mi hissediyorsunuz?

- Bütün gün şeker tüketmek mi istiyorsunuz?

- Gereğinden fazla şeker yediğinizi mi hissediyorsunuz?

- Midenizi bulandıracak kadar şeker mi tüketiyorsunuz?

- Sırf enerji almak için sevmediğiniz halde şekerli besinler mi yiyorsunuz?

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Bu sorulara cevabınız "evet" ise, muhtemelen şeker bağımlılığı yaşıyorsunuzdur.

ŞEKERİN VÜCUDA VERDİĞİ BAŞLICA ZARARLAR NELERDİR?

- İç organlarınızın yağlanmasına sebep olur.

- Diyabet hastalığına yol açar.

- Kalp hastalıklarının başlangıcı olarak bilinir.

- Damarlarınızın sertleşmesine sebep olur.

- Tip 2 diyabet hastalığına yol açar.

- Buruşmuş ve sarkmış bir cilt yapısına yol açar.

ŞEKERSİZ 21 GÜN SONUNDA VÜCUTTA NELER OLUR?

Bir konuda alışkanlık kazanmak istiyorsanız 21 gün kuralını uygulamanız gerekir. Bu nedenle, eğer 21 gün boyunca şekersiz beslenirseniz vücudunuz bağışıklık kazanacaktır ve tatlı tüketme isteğiniz azalacaktır.

ŞEKER KULLANMAYI BIRAKINCA VÜCUTTA NELER OLUR?

Şeker kullanmayı bıraktığınız zaman vücudunuzda gözle görülür birçok değişim meydana gelir. Bunlardan birkaçı; selülitlerin azalması, ciltte akne ve leke oluşumunun azalması yüzde oluşan canlılık, mimik çizgilerinin azalması gibi değişimlerdir.

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ŞEKER BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMANIN YOLLARI NELERDİR?

1. ÖĞÜN ATLAMAYIN

Gün içerisinde öğün atladığınızda kişide şeker isteği oluşabilir. Besleyici gıdalar tüketmek fazla acıkmanın önüne geçerek, şeker isteğinizi azaltacaktır.

2. PLAN VE HAZIRLIK

Önceden alışveriş listesi planlamak, yemek hazırlığı yapmak ve sağlıklı atıştırmalık satın almak haftanın her günü ne yiyeceğinizi bilmek şekerden uzak durmanızda etkili olacaktır.

3. EGZERSİZ VE SPOR

Stresin şeker isteği üzerinde önemli bir rolü vardır. Egzersiz ve spor stresi azaltarak, tatlı isteklerinin yatıştırılmasını sağlar. Bunun yanında egzersiz, iştahı düzenleyen bir hormon olan ghrelin seviyesini düşürmeye yardımcı olur, bu da şeker ihtiyacını azaltır. Hafif bir yürüyüş, yoga ya da sadece vücudu hareket ettirmek bile etkili olacaktır.