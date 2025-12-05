ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Barış Ödülü'nü kazanması neden bekleniyor?
2025 Nobel Barış Ödülü'nü sık sık kendisinin alması gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bugün FIFA Barış Ödülü'nü kazanabilir. FIFA'nın ilk kez vereceği "Barış Ödülü" bu akşam gerçekleşecek Dünya Kupası kura çekiminin ardından sahibini bulacak. Ödülü kazanacak en güçlü ismin ise Trump olacağı düşünülüyor, peki FIFA Barış Ödülü nedir ve neden Trump'ın kazanması bekleniyor?
Dünya genelindeki milyarlarca futbolsever bugün Dünya Kupası kura çekimini izlemek için ekran başına geçerken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeni ve bir hayli şaşırtıcı bir ödül takdim ettiğine de tanık olacak.
Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Kasım ayında bu yıl ilk kez verilecek "FIFA Barış Ödülü"nü duyurdu. FIFA, bu yeni ödülün, "barış için olağanüstü ve istisnai eylemlerde bulunarak dünyadaki insanları birleştiren" kişiye verileceğini açıkladı.
FIFA, ödülün dünya genelindeki 5 milyardan fazla futbolsever adına sunulacağını söylüyor. Ancak kazananın nasıl seçildiği pek net değil. Ve belki de en dikkat çekici olan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ilk ödülün sahibi olacağı yönündeki iddialar. CNN International bu konuya ilişkin merak edilenleri derledi.
ÖDÜL NE ZAMAN VE NEREDE VERİLECEK?
Yeni ödül, 5 Aralık'taki (bugün) Dünya Kupası kura çekiminin hemen ardından verilecek. Ödül töreni de kura çekiminin yapıldığı mekanda, Washington DC'deki John F. Kennedy Center for the Performing Arts'ta gerçekleştirilecek.
Trump, önceki yönetim kadrosunun değişmesinin ardından Kennedy Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı konumunda.
TRUMP ÖDÜLÜ KAZANACAK MI?
FIFA, ödülün sahibine dair söylentiler karşısında sessizliğini koruyor. Ancak ödülün ABD Başkanı'na gideceği yönündeki iddialar giderek güçleniyor.
Infantino'nun Trump'a büyük bir hayranlık duyduğu ve ikilinin gelecek yılki Dünya Kupası hazırlıkları sürecinde yakın bir ilişki geliştirdiği biliniyor.
İkili, Trump'ın yemin töreni de dahil olmak üzere birçok kez birlikte görüntülenmişti. Bu yılın başlarında Şarm el-Şeyh'teki barış zirvesinde de bir araya gelmişlerdi.
Infantino ayrıca, Trump'ın Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasına açıkça destek vermişti; ödül ise sonrasında Venezuela'nın muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verilmişti.
Ödül açıklanmadan bir gün önce Infantino, Instagram'da Trump'ın bu ödülü "kesinlikle hak ettiğini" yazmıştı.
Tüm bunlar göz önüne alındığında FIFA'nın bu yıl kendi barış ödülünü yaratması ve ödülü Beyaz Saray'a birkaç dakika uzaklıktaki Washington DC'de sunması pek de tesadüf gibi görünmüyor.
Trump, Meksika ve Kanada liderleriyle birlikte Dünya Kupası kura çekimine katılması beklenen isimler arasında.
FIFA NE DİYOR?
FIFA, Kasım ayında CNN'in sorularına yanıt verirken, insan hakları örgütlerinin Infantino'nun Trump ile ilişkisine dair duyduğu rahatsızlığa açıklık getirmeye çalıştı.
Küresel futbol yönetim organı, başkanın ev sahibi ülkelerin liderleriyle iyi ilişkiler sürdürmesinin görevlerinin bir parçası olduğunu belirtti ve "Kanada, Meksika ve ABD'nin ortak teklifinin 2026 Dünya Kupası ev sahipliği için kabul edilmesinden bu yana FIFA Başkanı, Başkan Trump ile ve diğer ortak ev sahibi ülkelerin liderleriyle güçlü ilişkiler geliştirmiştir. Bu ilişki, Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü'nün oluşturulmasına kadar uzanan yakın bir işbirliğini beraberinde getirmiştir." açıklamasını yaptı.
Dolayısıyla tüm oklar Cuma günü Barış Ödülü'nün Trump'a verileceğini gösterse de kesin bir bilgi yok. Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak kura çekiminin ardından ödülün kime verileceği sorusu da yanıt bulacak.