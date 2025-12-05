ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Barış Ödülü'nü kazanması neden bekleniyor?

Dünya genelindeki milyarlarca futbolsever bugün Dünya Kupası kura çekimini izlemek için ekran başına geçerken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yeni ve bir hayli şaşırtıcı bir ödül takdim ettiğine de tanık olacak.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Kasım ayında bu yıl ilk kez verilecek "FIFA Barış Ödülü"nü duyurdu. FIFA, bu yeni ödülün, "barış için olağanüstü ve istisnai eylemlerde bulunarak dünyadaki insanları birleştiren" kişiye verileceğini açıkladı.

FIFA, ödülün dünya genelindeki 5 milyardan fazla futbolsever adına sunulacağını söylüyor. Ancak kazananın nasıl seçildiği pek net değil. Ve belki de en dikkat çekici olan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ilk ödülün sahibi olacağı yönündeki iddialar. CNN International bu konuya ilişkin merak edilenleri derledi.

Yeni ödül, 5 Aralık'taki (bugün) Dünya Kupası kura çekiminin hemen ardından verilecek. Ödül töreni de kura çekiminin yapıldığı mekanda, Washington DC'deki John F. Kennedy Center for the Performing Arts'ta gerçekleştirilecek.

Trump, önceki yönetim kadrosunun değişmesinin ardından Kennedy Center'ın Yönetim Kurulu Başkanı konumunda.

TRUMP ÖDÜLÜ KAZANACAK MI?

FIFA, ödülün sahibine dair söylentiler karşısında sessizliğini koruyor. Ancak ödülün ABD Başkanı'na gideceği yönündeki iddialar giderek güçleniyor.

Infantino'nun Trump'a büyük bir hayranlık duyduğu ve ikilinin gelecek yılki Dünya Kupası hazırlıkları sürecinde yakın bir ilişki geliştirdiği biliniyor.

İkili, Trump'ın yemin töreni de dahil olmak üzere birçok kez birlikte görüntülenmişti. Bu yılın başlarında Şarm el-Şeyh'teki barış zirvesinde de bir araya gelmişlerdi.

Infantino ayrıca, Trump'ın Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasına açıkça destek vermişti; ödül ise sonrasında Venezuela'nın muhalefet lideri Maria Corina Machado'ya verilmişti.

Ödül açıklanmadan bir gün önce Infantino, Instagram'da Trump'ın bu ödülü "kesinlikle hak ettiğini" yazmıştı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında FIFA'nın bu yıl kendi barış ödülünü yaratması ve ödülü Beyaz Saray'a birkaç dakika uzaklıktaki Washington DC'de sunması pek de tesadüf gibi görünmüyor.