Resmi Gazete'de yayımlandı: Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 04/12/2025 tarihinde toplantısında "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlandı.

Karar ile akıllı sayaç sistemlerinin tesis edilmesine, işletilmesine, mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesine, verilerin akıllı sayaçlardan alınmasına, işlenmesine ve kullanıcıların erişimine sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karara göre 2026 yılı itibariyle başlayarak mevcut sayaçlar yerini; uzaktan okunabilen daha teknolojik "PRO" ve "EKO" modellere bırakacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı usul ve esaslar 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Karar ile birlikte 1 Mart'tan sonra mevcut dağıtım şirketleri, belirlenen kriterlere uyan tüm binala ve tesislerde eski tip sayaçlar yerine uzaktan haberleşme özelliği olan Akıllı Sayaç PRO ve Akıllı Sayaç EKO modellerini takacak.

Dağıtım şirketlerine verilen takvime göre; değişmesi gerektiği belirtilen sayaçların yüzde 70'i 1 Ocak 2027'ye, tamamı ise 1 Ocak 2028'e kadar yenilenmiş olacak.