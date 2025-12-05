Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.918,51 %-1,07
        DOLAR 42,5259 %0,14
        EURO 49,6085 %0,16
        GRAM ALTIN 5.762,66 %0,17
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 78,91 %1,09
        BITCOIN 92.080,00 %-0,10
        GBP/TRY 56,7554 %0,02
        EUR/USD 1,1655 %0,09
        BRENT 63,09 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 9.421,96 %0,17
        Haberler Ekonomi Enerji Resmi Gazete'de yayımlandı: Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi - Enerji Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi

        "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre 2026 yılı itibariyle başlayarak mevcut sayaçlar yerini; uzaktan okunabilen daha teknolojik "PRO" ve "EKO" modellere bırakacak. Yeni sistem ile gelen özelliklerden biri de kullanıcıların elektrik tüketimlerini anlık olarak uygulamalar üzerinden görebilmesi olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 08:06 Güncelleme: 05.12.2025 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 04/12/2025 tarihinde toplantısında "Akıllı Sayaç Sistemlerinin Yaygınlaştırılmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlandı.

        Karar ile akıllı sayaç sistemlerinin tesis edilmesine, işletilmesine, mevcut sayaçların akıllı sayaçlar ile değiştirilmesine, verilerin akıllı sayaçlardan alınmasına, işlenmesine ve kullanıcıların erişimine sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

        Karara göre 2026 yılı itibariyle başlayarak mevcut sayaçlar yerini; uzaktan okunabilen daha teknolojik "PRO" ve "EKO" modellere bırakacak.

        REKLAM

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı usul ve esaslar 1 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Karar ile birlikte 1 Mart'tan sonra mevcut dağıtım şirketleri, belirlenen kriterlere uyan tüm binala ve tesislerde eski tip sayaçlar yerine uzaktan haberleşme özelliği olan Akıllı Sayaç PRO ve Akıllı Sayaç EKO modellerini takacak.

        Dağıtım şirketlerine verilen takvime göre; değişmesi gerektiği belirtilen sayaçların yüzde 70'i 1 Ocak 2027'ye, tamamı ise 1 Ocak 2028'e kadar yenilenmiş olacak.

        Yıllık elektrik tüketimi 10 MWh (10 bin kWh) ve üzerinde olan tüm kullanım yerlerindeki sayaçlar, uzaktan izlenebilen Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek.

        YAPILAN TÜKETİM ANLIK OLARAK UYGULAMADAN TAKİP EDİLEBİLECEK

        Yeni sistem ile gelen özelliklerden biri de kullanıcıların elektrik tüketimlerini anlık olarak görebilmesi olacak. Buna göre dağıtım şirketleri akıllı sayaçlardan gelen verileri Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) aktaracak. Kullanıcılar ise mevcut verileri; mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        "Savaş nedeni sayılabilir"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İmralı tutanağı komisyonda okundu
        İmralı tutanağı komisyonda okundu