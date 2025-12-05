Alman medyası, Macron ve Merz'in telefon görüşmesi kaydına ulaştı: "ABD, Ukrayna'ya ihanet edebilir

Alman dergisi Spiegel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Alman Şansölye Merz'in, Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için sürdürdüğü barış müzakerelerine ciddi şüpheyle yaklaştıklarını gösteren gizli bir telefon görüşmesinin transkriptini paylaştı.

Macro ve Merz'in yanı sıra, Avrupalıların telefon görüşmesine NATO lideri Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı António Costa da katıldı.

Habere göre Avrupalı liderler, Trump yönetimine derin bir güvensizlik içinde.

Spiegel'in bilgilerine göre, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Ukrayna ve Avrupa'yı aldatabileceği konusunda sert uyarıda bulunuyor.

İngilizce yazılmış telefon görüşmesinin tutanaklarına göre Macron, "ABD'nin güvenlik garantileri konusunda netlik sağlamadan Ukrayna'ya toprak konusunda ihanet etme ihtimali var" derken, Zelensky için "büyük bir tehlike" söz konusu olduğunu ifade ediyor.

Rusya'nın toprak devri talepleri, müzakerelerin en hassas noktalarından biri.

Tutanaklara göre Merz, Zelenskiy'nin "önümüzdeki günlerde son derece dikkatli" olması gerektiğini söylerken Rusya lideri Putin'le 5 saati aşkın görüşen ABD'li müzakereciler Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner için, "Hem sizinle hem de bizimle oyun oynuyorlar" ifadesini kullanıyor.

Avrupa'da Trump ile iyi ilişkiler kuran az sayıdaki isimden biri olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da müzakereci ikiliye karşı uyarıda bulunuyor:

"Ukrayna ve Volodymyr'i bu adamlarla baş başa bırakmamalıyız."

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın da sevdiği bir isim, yazılı kayıtlara göre Finli meslektaşına katılıyor. Rutte, "Alexander'a katılıyorum, Volodymyr'i korumalıyız" diyor.

Fransa'dan iddialara yalanlama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki birlikteliğin Ukrayna'ya destek konusunda kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "güvensizlik" olmadığını ekledi.

Macron, Çin ziyareti sırasında gazetecilere verdiği demeçte, "Ukrayna konusunda Amerikalılar ve Avrupalılar arasında birliktelik çok önemli. Tekrar tekrar söylüyorum, birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.

Fransız lider, "Amerika Birleşik Devletleri'nin barış çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, bu barış çabalarına öncülük etmek için Avrupalılara ihtiyaç duyuyor" diye ekledi.