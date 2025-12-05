Habertürk
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligin tek namağlup takımı olan Sarı-lacivertliler, bu maçtan da galip ayrılarak hem zirve takibini hem de serisini sürdürmek istiyor.

        05.12.2025 - 10:00
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor.

        Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, yarınki mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        Oosterwolde gibi cezalı olan bir diğer isim de Mert Hakan Yandaş. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza alan deneyimli futbolcu, ligde ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyecek.

        Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başladı. Milli futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak.

        Sebastian Szymanski'nin durumu ise belirsiz. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.

