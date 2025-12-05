Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında! Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Ligin tek namağlup takımı olan Sarı-lacivertliler, bu maçtan da galip ayrılarak hem zirve takibini hem de serisini sürdürmek istiyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:00

