Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor | Dış Haberler

        ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor

        ABD Başkanı Trump yönetiminin, seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere yönelik listeyi genişletme hazırlığında olduğuna işaret eden İç Güvenlik Bakanı Noem, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarılmasının planlandığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısının 30'un üstüne çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

        Noem, Amerikan Fox News kanalının "The Ingraham Angle" programında, ABD'nin seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere ilişkin açıklama yaptı.

        ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere yönelik listeyi genişletme hazırlığında olduğuna işaret eden Noem, "Sayı konusunda kesin bir şey söylemeyeceğim ancak 30'un üstünde ve Başkan, ülkeleri değerlendirmeye devam ediyor." dedi.

        Noem ayrıca "Eğer istikrarlı bir hükümetleri yoksa, kendilerini idame ettirebilen ve bize bu kişilerin kim olduğunu söyleyip onları incelemeye yardımcı olabilecek bir yönetime sahip değillerse, neden o ülkeden insanların ABD'ye gelmesine izin verelim?" diye konuştu.

        REKLAM

        ABD İç Güvenlik Bakanı, hangi ülkelerin listeye ekleneceğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

        ABD'de 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 Ulusal Muhafız üyesinin vurulması ve şüphelinin yakalanması üzerine, Trump yönetimi seyahat yasağına ilişkin çalışmaları hızlandırıyor.

        SEYAHAT YASAĞI BULUNAN ÜLKELER

        Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında, Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

        Başkan Trump, ayrıca Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirmişti.

        ABD yönetimi, 26 Kasım'da 2 Ulusal Muhafızın vurulması olayının ardından, 3 Aralık'ta "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

        REKLAM

        Başkent Washington'daki saldırı

        Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 Ulusal Muhafız üyesinin vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti. ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin 29 yaşındaki Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ile Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

        Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti. Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın, Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Tamir ettiği bacayı kontrol ediyordu... Tutunacak yer bulamadı!
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Terör örgütü DEAŞ'a 33 ilde operasyon!
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Ege ve Akdeniz için kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Trump FIFA Barış Ödülü'nü kazanacak mı?
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        Galatasaray'dan Lookman'a astronomik teklif!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Mert Hakan Yandaş'a 3 maç ceza!
        Öğretmenden büyük ders
        Öğretmenden büyük ders
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı