ABD, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısını 30'un üstüne çıkarmayı planlıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, seyahat yasağı uygulanacak ülke sayısının 30'un üstüne çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

Noem, Amerikan Fox News kanalının "The Ingraham Angle" programında, ABD'nin seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, seyahat yasağı uygulayacağı ülkelere yönelik listeyi genişletme hazırlığında olduğuna işaret eden Noem, "Sayı konusunda kesin bir şey söylemeyeceğim ancak 30'un üstünde ve Başkan, ülkeleri değerlendirmeye devam ediyor." dedi.

Noem ayrıca "Eğer istikrarlı bir hükümetleri yoksa, kendilerini idame ettirebilen ve bize bu kişilerin kim olduğunu söyleyip onları incelemeye yardımcı olabilecek bir yönetime sahip değillerse, neden o ülkeden insanların ABD'ye gelmesine izin verelim?" diye konuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı, hangi ülkelerin listeye ekleneceğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'de 26 Kasım'da Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 Ulusal Muhafız üyesinin vurulması ve şüphelinin yakalanması üzerine, Trump yönetimi seyahat yasağına ilişkin çalışmaları hızlandırıyor.