        Gaziantep haberleri: İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!

        Gaziantep'te, iş bulma ve sosyal yardım sağlama vaadiyle kandırdığı 2 kadına, şantaj yapıp cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:59 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:59
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet K.’nin, ekonomik zorluk yaşayan kadınlara ‘iş bulma’ ve ‘sosyal yardım sağlama’ vaadiyle yaklaşarak güven kazandığı, ardından da şantaj ve cinsel istismarda bulunduğunu belirledi.

        ZANLI VE BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre ekipler, Mehmet K. ile olaya karıştığı belirtilen bir kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

        Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet K., Ö.G. ve G.K. adlı kadınlara şantaj yaptığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
