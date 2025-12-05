Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet K.’nin, ekonomik zorluk yaşayan kadınlara ‘iş bulma’ ve ‘sosyal yardım sağlama’ vaadiyle yaklaşarak güven kazandığı, ardından da şantaj ve cinsel istismarda bulunduğunu belirledi.

ZANLI VE BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre ekipler, Mehmet K. ile olaya karıştığı belirtilen bir kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

CİNSEL SALDIRIDAN TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet K., Ö.G. ve G.K. adlı kadınlara şantaj yaptığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.