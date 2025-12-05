Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu: "Kendimi kullanılmış hissediyorum" | Son dakika haberleri

        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu: "Kendimi kullanılmış hissediyorum"

        Bursa'da 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in diş çekimi sonrası hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan tutuksuz 4 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada, minik çocuğun dişini çeken diş hekimi A.G., işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirterek, "Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Sorgulamadım da. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 11:41 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da özel diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan Deniz Sönmez'in (5) götürüldüğü hastanede ölümüne ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        DHA'nın haberine göre Deniz Sönmez'in dişini çeken diş hekimi A.G. işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirterek, "Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Sorgulamadım da. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum" dedi.

        Olay, 2023 Kasım'da meydana geldi. Elena ve Aydın Sönmez çifti, tek çocukları Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez’in, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        REKLAM

        DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

        İl Sağlık Müdürlüğü, diş kliniğini 1 ay süreyle kapatırken, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası diş hekimi A.G., anestezi uzmanı doktor L.O., anestezi teknikeri G.K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü K.G.Y. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bursa 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Deniz Sönmez’in anne ve babasının yanı sıra tutuksuz sanıklar diş hekimi A.G., anestezi uzmanı L.O. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan anestezi uzmanı L.O. suçsuz olduğunu iddia ederek, “Sonradan yasak geldiğini, sedasyon işlemi yapılmayacağını bilmiyordum. Ayrıca daha önce de Deniz'e aynı işlem yapıldığı için ve diğer hastanelerde 4-5 ay sonraya gün verilmesi ve çeşitli sebeplerden dolayı zorunluluk bulunduğundan bu işlem yapılmıştır. Yapılan işlemde de kusurumun olmadığını düşünüyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

        "YASAK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM"

        Diş hekimi A.G. ise işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirtip, kendisine komplo düzenlendiğini iddia ederek şunları söyledi:

        REKLAM

        “Ben işe yeni başlamıştım. Bana çocuk hasta bakıp, bakamayacağımı mesul müdür sordu. Ben de bakabileceğimi söyledim. Muhtemelen ona da şirket sahibi sormuştur. Ben bu işte, ilk tedaviyi yapanın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten ben başladığımda iş yeri faaliyet içerisindeydi ve bu işlemler yapılıyordu. Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Bu nedenle sorgulamadım da. Bu konuda bilgilendirme bana yapılmadı. İmplant yapmamam ve diş çekmememi mesul müdür ve şirket sahibi söyledi. Ancak sedasyon konusunda bir şey söylemediler. Ben bir düzen içerisine düştüm. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Kendi kendime sedasyon uygulamasına karar vermedim. Zaten düzen bu şekildeydi. Meslektaşlarım kendilerinin suçsuz olduğunu söylüyor, ancak asıl kusursuz olan benim. Ayrıca ben dişe sütur atmadım, sonrasında Dörtçelik Hastanesi’nde atılmış olabilir. Çünkü hiçbir diş hekimi süt dişi çekimi sonunda sütur atmaz, çünkü sonradan çıkacak ana dişlerin gelişim bozukluğuna neden olur.”

        Olaydan sonra 3 ay daha çalıştığını belirten A.G. maaşını alamadığını, hatta işten ayrılmak istediğinde alacaklarını vermediklerini söyledi.

        "ARTIK YARGILAMANIN UZAMASINI İSTEMİYORUZ"

        Duruşmada söz alan Deniz Sönmez’in babası Aydın Sönmez, “2023 yılında meydana gelen olay sebebiyle 2 yıldır mücadelemiz devam ediyor, yargılamanın daha fazla uzamasını istemiyoruz, iyi ya da kötü bir sonuç çıkmasını talep ediyoruz” dedi.

        "SEDASYONU DİŞ HEKİMİ BİZE TAVSİYE ETTİ"

        Anne Elena Sönmez de “2 yıldır biz çocuğumuz olmadan yaşıyoruz ama sanıklar normal yaşamına devam ettiler. Kimse sorumluluk kabul etmiyor. Cezalandırılmalarını talep ediyorum. A.G. beyanında tecrübesiz olduğunu, işe yeni başladığını söyledi. Ancak sedasyon uygulamasını kendisi bize tavsiye etti. Beyanlarını kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

        Elena ve Aydın Sönmez’in avukatı Salih Duman da “Olayda ilgisiz davranan sanık A.G. ile L.O.’nun tutuklanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. A.G.’nin savunmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, işletme ortakları M.Ç.G., M.Ö.A., M.E.K.’nin beraatini, diş hekimi A.G. ve anestezi uzmanı L.O.’nun 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9’ar yıla, mesul müdür K.G.Y.’nin ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Venezuela'dan ABD'ye: Anlaşmayı uygulamaya devam edeceğiz
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Kahve gerçekten yağ yakımını hızlandırıyor mu?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik