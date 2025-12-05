Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu: "Kendimi kullanılmış hissediyorum"

Bursa'da özel diş kliniğinde sedasyon altında, 1 dişi çekilen, 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapıldıktan sonra rahatsızlanan Deniz Sönmez'in (5) götürüldüğü hastanede ölümüne ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

DHA'nın haberine göre Deniz Sönmez'in dişini çeken diş hekimi A.G. işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirterek, "Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Sorgulamadım da. Bir düzen içerisine düştüm, kendimi kullanılmış hissediyorum" dedi.

Olay, 2023 Kasım'da meydana geldi. Elena ve Aydın Sönmez çifti, tek çocukları Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1’i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez’in, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

REKLAM DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ İl Sağlık Müdürlüğü, diş kliniğini 1 ay süreyle kapatırken, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası diş hekimi A.G., anestezi uzmanı doktor L.O., anestezi teknikeri G.K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü K.G.Y. hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ ve 'Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bursa 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Deniz Sönmez’in anne ve babasının yanı sıra tutuksuz sanıklar diş hekimi A.G., anestezi uzmanı L.O. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan anestezi uzmanı L.O. suçsuz olduğunu iddia ederek, “Sonradan yasak geldiğini, sedasyon işlemi yapılmayacağını bilmiyordum. Ayrıca daha önce de Deniz'e aynı işlem yapıldığı için ve diğer hastanelerde 4-5 ay sonraya gün verilmesi ve çeşitli sebeplerden dolayı zorunluluk bulunduğundan bu işlem yapılmıştır. Yapılan işlemde de kusurumun olmadığını düşünüyorum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

"YASAK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM" Diş hekimi A.G. ise işe başladığı zaman diş kliniğinde sedasyon yapıldığını belirtip, kendisine komplo düzenlendiğini iddia ederek şunları söyledi: REKLAM “Ben işe yeni başlamıştım. Bana çocuk hasta bakıp, bakamayacağımı mesul müdür sordu. Ben de bakabileceğimi söyledim. Muhtemelen ona da şirket sahibi sormuştur. Ben bu işte, ilk tedaviyi yapanın sorumlu olduğunu düşünüyorum. Zaten ben başladığımda iş yeri faaliyet içerisindeydi ve bu işlemler yapılıyordu. Sedasyon yapıldığı için bunun yasak olduğunu düşünmedim. Bu nedenle sorgulamadım da. Bu konuda bilgilendirme bana yapılmadı. İmplant yapmamam ve diş çekmememi mesul müdür ve şirket sahibi söyledi. Ancak sedasyon konusunda bir şey söylemediler. Ben bir düzen içerisine düştüm. Kendimi kullanılmış hissediyorum. Kendi kendime sedasyon uygulamasına karar vermedim. Zaten düzen bu şekildeydi. Meslektaşlarım kendilerinin suçsuz olduğunu söylüyor, ancak asıl kusursuz olan benim. Ayrıca ben dişe sütur atmadım, sonrasında Dörtçelik Hastanesi’nde atılmış olabilir. Çünkü hiçbir diş hekimi süt dişi çekimi sonunda sütur atmaz, çünkü sonradan çıkacak ana dişlerin gelişim bozukluğuna neden olur.”