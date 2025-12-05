"Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!

İstanbul Küçükçekmece'de olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Osmanbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre caddede denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

ÇARPTIĞI KADIN KURTARILAMADI

DHA'daki habere göre bunun üzerine sürücü ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kaçan sürücü, Osmanbey Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye çarptı. S.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZAM VARDI"

Olayın ardından hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi aracı sokakta bırakarak yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri şüpheli Kadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Kadir A. ifadesinde "2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezam vardı, o nedenle kaçmaya çalıştım. Kadını ezdiğimin farkında değildim" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak sokağa girdiği ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar yer aldı.