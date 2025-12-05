Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Aziz İstanbullular, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın değerli yöneticileri, değerli kadın belediye başkanlarımız, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Zirvemizde önemli meseleler masaya yatırılacak. Akıllı şehirler, enerji yönetimi ve dijital dönüşüm, göç, göçmen politikaları, iklim değişikliği gibi başlıklarda paneller düzenlenecek.

"AİLE KADIN SAYESİNDE DAĞILMIYORDUR"

Kırsaldan kente göçün artmasıyla kadın odaklı şehircilik politikalarına olan ihtiyaç daha fazla hissediliyor. Yerel yönetimlerde kadınların etkin olmaları kritik önemdedir. Kadının güçlü olduğu yerde gelişme olur, ilerleme olur, inşa olur. Savaşların, çatışmaların ve siyasal gelişmelerin yükünü herkesten fazla kadınlar çekiyor.

Kadınların kurucu aklı o kadar kıymetli ki bunu gündelik hayatta eşlerden birinin vefat ettiği ailelerde görebiliriz. Kadının kuşatıcılığı aileyi bir arada tutar. Aile kadın sayesinde dağılmıyordur. Milletler, şehirler, kadınlar sayesinde ayakta durur. Aile nasıl kadınların fedakârlıkları sayesinde ayakta duruyorsa, toplumsal hayatta da şehirler kadınlar sayesinde ayakta durur.

"ÜNİVERSİTELERDEKİ 'CADI AVI'NI NASIL UNUTABİLİRİZ?" Ülkemizde kadınlar Avrupa'dan çok önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. 1935'te 17 kadın milletvekili Meclis'te temsil hakkına sahip oldu. Ülkemizdeki tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınlar İstiklal Harbimizde de son derece mühim roller üstlenmişlerdir. Kadınlar Anayasal haklarını uzun yıllar özgürce kullanamadı. Birçok engelle karşılaştılar. Mesela üniversiteyi kazandıklarında karşılarında 'ikna odaları'nı buldular. Meclis'e başörtüsüyle girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz nasıl unutabiliriz? Üniversitelerde yürütülen 'cadı avı'nı nasıl unutabiliriz? CHP'yi ve özgürlük düşmanı zihniyetini nasıl unutabiliriz? "SİYASETTE KADIN TEMSİL ORANINI ARTIRDIK" Türkiye kadın hakları konusunda altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor. Biz hanım kardeşlerimizin kamuda ve siyasette hak ettikleri yere gelmeleri için yoğun bir gayret içindeyiz. Siyasette kadın temsil oranını artırdık. Meclis'teki kadın vekil sayısı 119'a çıktı. Kadın valilerin sayısını 4 katına, kadın kaymakamların sayısını 3,7 katına çıkardık. Bugün 80 kadın büyükelçimiz var. 10 bin 372 kadın yargı mensubu var.