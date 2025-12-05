ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı

Habertürk
        ABD, Avrupa'dan savunma alanına daha fazla ağırlık vermesini talep ederken, ABD Başkanı Donald Trump NATO üyelerinden savunma harcamalarını artırmalarını istemişti. Reuters'ın haberine göre, ABD tarafı, Avrupa'dan NATO'nun konvansiyonel savunma sorumluluklarının büyük kısmını üstlenmesini bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 20:47 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:04
        Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa ülkeleri güvenlik politikalarını yenilerken, ABD Başkanı Donald Trump NATO üyelerinden savunma harcamalarını artırmalarını talep etmişti.

        Trump'ın açıklamalarının ardından, 2025 yılında toplanan NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayrisafi milli hasılaya oranla yüzde 5'e çıkarmaları konusunda anlaşmaya varılmıştı.

        Reuters'ın haberine göre, Avrupa'dan daha fazla adım bekleyen ABD tarafı, Avrupa'dan NATO'nun konvansiyonel savunma sorumluluklarının çoğunu üstlenmesini istedi. İlgili mesaj, Pentagon yetkililerinin ve Avrupa heyetlerinin katıldığı bir toplantıda iletildi.

        ABD tarafı, söz konusu değişim için 2027 yılını son tarih olarak belirlerken, bazı Avrupalı yetkililer bu hedefi gerçekçi bulmadı.

        Reuters'a konuşan kaynaklara göre, ABD tarafı, Avrupa'nın bu sorumluluğu üstlenmemesi durumunda, NATO'nun savunma koordinasyon mekanizmalarının bir kısmına katılmayabileceğini belirtti.

        HEGSETH İŞARET ETMİŞTİ

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada, Avrupalı müttefiklerin kendi kıtalarında daha fazla sorumluk almasıyla, ABD'nin bu bölgedeki yükünün hafifleyeceği​​​​​​​ni ve daha öncelikli harekat alanı olarak gördüğü Hint-Pasifik'e odaklanmasını artırabileceğini ifade etmişti.

        Çin'in Asya'da hegemonik güç olmayı hedeflediğini söyleyen Hegseth, ABD'nin Pasifik'e daha fazla odaklanması gerektiğini işaret etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde Çin tehdidi üzerinde sıklıkla dururken, 2018 yılında yayımlanan Ulusal Savunma Stratejisi raporunda Çin stratejik rakip olarak nitelendirilmişti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

