CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, kupaya direkt katılacak olan takımların grupları belli oluyor. A Milli Takım, Avrupa Elemeleri'nde grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. A Milli Takım play-off yarı final ve final maçlarından galip ayrılırsa adını Dünya Kupası gruplarına yazdıracak. Play-Off'tan gelecek takımların 4. torbada yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin muhtemel rakipleri de belli oluyor.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiriliyor.
GRUPLAR
A: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika
B: Kanada, İsviçre, Katar
C: Brezilya, Fas, Paraguay
D: ABD, Avustralya, Paraguay
E: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri,
F: Hollanda, Japonya
G: Belçika, İran
H: İspanya, Uruguay
I: Fransa, Senegal
J: Arjantin, Avusturya
K: Portekiz, Kolombiya
L: İngiltere, Hırvatistan
TRUMP'A BARIŞ ÖDÜLÜ
FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a “FIFA Barış Ödülü” verdi.
A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL GRUBU BELLİ OLUYOR
Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekimiyle belli oluyor. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.
İŞTE TORBALAR
Birinci torba:
Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
İkinci Torba:
Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
Üçüncü torba:
Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
Dördüncü torba:
Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)