CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiriliyor.

GRUPLAR

A: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika

B: Kanada, İsviçre, Katar

C: Brezilya, Fas, Paraguay

D: ABD, Avustralya, Paraguay

E: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri,

F: Hollanda, Japonya

G: Belçika, İran

H: İspanya, Uruguay

I: Fransa, Senegal

J: Arjantin, Avusturya

K: Portekiz, Kolombiya

L: İngiltere, Hırvatistan

TRUMP'A BARIŞ ÖDÜLÜ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a “FIFA Barış Ödülü” verdi.

A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL GRUBU BELLİ OLUYOR

Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekimiyle belli oluyor. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.