Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor - Futbol Haberleri

        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, kupaya direkt katılacak olan takımların grupları belli oluyor. A Milli Takım, Avrupa Elemeleri'nde grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. A Milli Takım play-off yarı final ve final maçlarından galip ayrılırsa adını Dünya Kupası gruplarına yazdıracak. Play-Off'tan gelecek takımların 4. torbada yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin muhtemel rakipleri de belli oluyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.12.2025 - 20:11 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiriliyor.

        GRUPLAR

        A: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika

        B: Kanada, İsviçre, Katar

        C: Brezilya, Fas, Paraguay

        D: ABD, Avustralya, Paraguay

        E: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri,

        F: Hollanda, Japonya

        G: Belçika, İran

        H: İspanya, Uruguay

        I: Fransa, Senegal

        J: Arjantin, Avusturya

        K: Portekiz, Kolombiya

        L: İngiltere, Hırvatistan

        TRUMP'A BARIŞ ÖDÜLÜ

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'a “FIFA Barış Ödülü” verdi.

        A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL GRUBU BELLİ OLUYOR

        Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılması halinde rakipleri de bu kura çekimiyle belli oluyor. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

        Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.

        İŞTE TORBALAR

        Birinci torba:

        Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

        REKLAM

        İkinci Torba:

        Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

        Üçüncü torba:

        Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

        Dördüncü torba:

        Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"