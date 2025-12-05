Habertürk
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu

        Isparta Keçiborlu'nun Aydoğmuş köyünde yanan otomobilin yakınında, evli ve iki çocuk babası Ferdi Özdemir'in başsız cesedi bulundu. Kayıp başın bulunması için bölgede arama sürerken jandarma çok yönlü soruşturma yürütüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 20:48 Güncelleme: 05.12.2025 - 20:59
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Isparta’da yanmış otomobilin yakınında evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’in (39) başsız cesedi bulundu. Özdemir'in kayıp başının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        Olay, gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık alanda bir otomobilin yandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi, İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Araçtaki yangını söndürülmesinin ardından, cesedin kimliğinin belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlendi.

        REKLAM

        Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Öte yandan Ferdi Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı. Aydoğmuş köyünün meydanında bulunan markete dün saat 19.55 sıralarında gelen Özdemir'in bir paket sigara aldıktan sonra ayrıldığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
