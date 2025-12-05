Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray - Samsunspor maçı sonrası TFF yönetiminden acil toplantı talebinde bulundu. Sarı-Lacivertli kulüp toplantı talebinin ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur." ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.