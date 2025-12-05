Trendyol Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında lider Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Sarı-kırmızılılar 8. dakikada Leroy Sane ve 29'da Victor Osimhen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Konuk takım devre arasından itibaren baskısını arttırarak 56. dakikada Anthony Musaba ve 88'de Emre Kılınç'ın golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı. Mücadelenin uzatma anlarında G.Saray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen tekrar sahneye çıktı ve skoru tayin etti: 3-2.

Bu sonucun ardından G.Saray, 36 puana yükseldi ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Ligde 10 maç sonra kaybeden Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

REKLAM

EVİNDE 26 MAÇTIR KAYBETMİYOR Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Ligde sahasında en son 2023-2024 sezonunda 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray daha sonra iç sahada oynadığı 26 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı. G.SARAY SAMSUNSPOR'A KARŞI SON 9 MAÇINI KAZANDI Galatasaray, Samsunspor’a karşı üst üste 9. galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlılar son olarak 26 Şubat 2005 tarihinde Samsun’da oynanan maçta 2-1 kaybeden Cimbom, daha sonraki süreçte oynanan 9 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı.

REKLAM EYÜP AYDIN, G.SARAY'A KARŞI İLK KEZ SAHADA Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı mücadele etti. Sezon başında kiralık olarak kırmızı-beyazlı takıma transfer olan Eyüp, RAMS Park'a konuk takım formasıyla çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, Samsunspor'un başarısı için ter döktü. Samsun temsilcisinde ayrıca bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten kaleci Okan Kocuk ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç da ilk 11'de forma giydi. MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0. 22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı. REKLAM 29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı. 45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 46. dakikada Tomasson'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 51. dakikada Tomasson'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 52. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan kullandığı kornerde doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan, çift elle yumruklayarak uzaklaştırdı. 56. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Musaba'nın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Emre Kılınç, Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Musaba, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-1.