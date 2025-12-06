Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
KAĞIT SARAY
(Miranda Cowley Heller)
Geçmişinden kurtulmak için şu an sahip olduğun nelerden vazgeçebilirsin? Miranda Cowley Heller’ın birçok dile çevrilerek çoksatarlar listesine giren Kâğıt Saray’ı Mundi etiketiyle okurlarla buluştu. Heller, kitapta insanın karanlık yönlerini keşfe çıkıyor. Artık kaçınılmaz bir tercih yapma zamanı geldiğinde hangisini seçeceksin? Zonklayan, acı veren ama yıllardır unutamadığı bir aşk mı; yoksa sabır dolu, müşfik, ama yılların eskittiği bir aşk mı? İyi bir evlat, iyi bir eş ve iyi bir ebeveyn olmaya çalışırken bastırdıklarını fark edip uyanışa geçmeye hazır mısın?: “Geçmişimizi bir ağırlık gibi peşimizden sürüklüyoruz, hâlâ ona zincirli olabiliriz, ama yeterince geride kaldığına göre artık ne onu görmek ne de bir zamanlar öyle biri olduğumuzu kabul etmek zorundayız.”
DEVREN KİRALIK HAYAT
(Can Yılmaz)
Can Yılmaz, KAFA’da Kalmasın serisinin dördüncü kitabı “Devren Kiralık Hayat”ta okurlarını yeniden gündelik hayatın en tanıdık ama en komik ayrıntılarına davet ediyor. Kendine özgü sade ve mizahi üslubuyla modern şehir yaşamına ayna tutarken, okuru tanıdık durumlar ve samimi duygular arasında dolaştırıyor. İnkılâp Kitabevi etiketiyle çıkan “Devren Kiralık Hayat”, bugünün şehir insanına dair keskin gözlemler sunarak gülümsetirken düşündüren, düşündürürken “Ben de aynısını yaşıyorum” dedirten yazılarıyla okurun gündelik yaşantısına ince bir tebessümle eşlik ediyor. Kitap Yılmaz’ın güçlü gözlem yeteneğiyle harmanlanmış yazılarıyla okurunu bir kez daha hayatın içten, tanıdık ve mizahi yüzüyle buluşturuyor. Biraz telaş, biraz sıkışıklık, bolca absürtlük: "Yaşadığımız her komedi, belki de uzaylıların senaryosu. O yüzden bol bol gül, takma kafana."
ANNEMİN BANA ASLA ANLATMADIĞI HİKAYELER
(Alfred Hitchcock)
Gerilim filmlerinin usta yönetmeni ALfred Hitchcock kitabı şu sözlerle anlatıyor: “Sizi temin ederim ki bu kitabın adı, içeriğini eksiksiz tarif ediyor. Annem bu hikâyelerden herhangi birini bilse bile bana anlatmazdı. Bunlar, ince zevklere hitap eden, kafaya indirilen sert cisimlerin, gece yarısı çığlıklarının, şarap sürahisine atılmış zehirlerin ötesine uzanan hikâyeler. Ancak bu hikâyelerin sizde hangi duyguları tetikleyeceğini bildiğime dair varsayımlarda bulunmayacağım. Ne de içimden çok gelmesine rağmen herhangi birine dikkatinizi çekeceğim. Bu hikâyeler uyarısız ve önyargısız okunmalı. Hassas sinir sistemlerinizde tam etkileri ancak bu şekilde ortaya çıkabilir. Size geniş bir duygu yelpazesi vadedebilirim; hiç ilgilenmediğim şu narin duygular hariç elbette...” Domingo Yayınevi'nden çıkan kitap Hitchcock’un yıllar içinde derlediği, sunduğu, kimini filmlere ve dizilere dönüştürdüğü, kimini de yalnızca kitaplığında sakladığı korku dolu öyküleri Annemin Bana Asla Anlatmadığı Hikâyeler başlığı altında bir araya getiriyor.
CETVEL
(Evrim Kuran)
Evrim Kuran, bu kez bambaşka bir kitapla okurların karşısına çıkıyor. Hayatımızı ölçmek için cetvellerin önemini hatırlatan Kuran, dört araştırma kitabının ardından beşinci kitabı Cetvel’le okuyucuyu kelimelerin direniş aracına dönüştüğü edebî bir yolculuğa çıkarıyor. Hayatımızdaki ölçülere, kurallara kim karar veriyor? Bizim yaşamımızın ilkelerini, bizden başka kim belirleyebilir? Dünyanın yeniden hizaya gelmesi için cetvellerin önemini hatırlatan Kuran’ın ilk edebî çalışması Cetvel, Mundi etiketiyle kitapçılarda... "Her birimizin hayat ülkesindeki mutlulukların, heyecanların, düşlerin ve düş kırıklıklarının boyutu, yaş aldıkça kullandığımız ölçeklere göre değişir. Cetvel değiştikçe duyguların bizde bıraktığı izlerin uzunluğu da değişir. Yazgı değildir bu. Cetveli fırlatıp atmak bir tercihtir. Ömrümün en yeni yılına, ölçü birimlerimi gözden geçirerek girmeye karar verdim..."
EGEMENLER, DİN VE ZENGİNLİK
(Jared Rubin)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), Jared Rubin’in kaleme aldığı “Egemenler, Din ve Zenginlik” adlı kitabı okurlarla buluşturuyor. Kitap, iktisat tarihinin en temel sorularından birine odaklanıyor: Modern zenginlik neden Avrupa’da doğarken, Orta Doğu bu süreçte neden geri kaldı? Rubin, tek boyutlu açıklamaları reddederek, bu ayrışmanın kökenlerini siyasi ve kurumsal yapılardaki farklarda arıyor. Kitap, dinî otoritelerin siyasal pazarlıklarda kazandığı gücün, matbaanın yayılmasını ve faizle borç verme gibi kritik ekonomik gelişmeleri nasıl engellediğini gözler önüne seriyor. Osmanlı ve İspanyol imparatorlukları ile Reformasyon sonrası İngiltere ve Hollanda örneklerini karşılaştıran Rubin, egemenlerin ekonomik seçkinlerle kurduğu ilişkilerin mülkiyet hakları, kamusal malların sağlanması ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi destekleyen yasaların şekillenmesindeki rolünü tarihsel kanıtlarla ortaya koyuyor. “Egemenler, Din ve Zenginlik”, İslam’ın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkilerini tartışmaya açan, alışılmışın dışında ve düşündürücü bir bakış sunuyor.
KIZIM
(T. M. Logan)
Dünya çapında milyonlarca okura ulaşan Anne ve Rüya Ev romanlarının yazarı T. M. Logan, yeni psikolojik gerilim romanı Kızım The Kitap tarafından okurlarla buluşturuldu. Roman, aile bağları, sırlar ve zamanla yarışan bir annenin hikayesini ustalıkla işliyor. Lauren, aylar sonra kızını üniversiteden alacağı günü sabırsızlıkla bekler. Ancak kapıyı çaldığında karşılaştığı yabancı, Evie adında kimsenin orada yaşamadığını söyler. Bir anda her şey altüst olur. Evie haftalardır ortada yoktur; ne bir mesaj, ne bir iz… Sanki yeryüzünden silinmiştir. Küçük oğlunu da yanına alarak Londra’nın karanlık sokaklarında umutsuz bir arayışa çıkan Lauren, kızını bulmaya çalışırken kendisini geçmişin karanlık sırlarının hedefinde bulur. Her yeni ipucu, gerçeğe değil, yeni bir yalana açılır. Artık tek bir kural vardır: Kimseye güvenme. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
ŞİŞEDEKİ CEHENNEM
(Kyusaku Yumeno)
Japon edebiyatının kült yazarlarından Kyusaku Yumeno, gerçek ile sanrının sınırında dolaşan, gotik atmosferi psikolojik gerilimle harmanlayan benzersiz anlatılarıyla tanınır. 20. Yüzyıl başı Japonya’sının toplumsal çalkantılarını bireyin iç dünyasıyla ustaca birleştiren Yumeno; paranoya, saplantı, suç, arzu ve delilik gibi temaları sıradışı biçimlerde işler. Eserleri, akıl ile yanılsama arasındaki o dar çizgide, okuru sürekli tetikte tutan karanlık ve büyüleyici bir edebi evren yaratır. İthaki Yayınları'ndan çıkan bu seçkide bir araya gelen dört uzun öykü, Yumeno’nun hayal gücünün genişliğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor: Issız bir adada kapana kısılmış iki gencin kaderini mektuplar aracılığıyla aktaran “Şişedeki Cehennem”; lanetli bir elyazmasının peşinde sürüklenen bir kitapçının anlatısıyla karanlığın derinliklerine inen “Şeytan İncili”; ihtiras, suç ve takıntının gölgesinde biçimlenen Rusya merkezli bir hikâye olan “Ölümden Sonra Aşk”; bir davulun uğursuz sesine hapsolmuş nesillerin hikâyesin anlatan “Esrarengiz Davul”.
AĞAÇ GÖLGESİ
(Cemre Öğün)
Cemre Öğün’ün ilk kitabı Ağaç Gölgesi, Alakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Yazar, on üç öyküden oluşan bu kitapla okuyucuları iç dünyalarında sürükleyici bir yolculuğa davet ediyor. Bir huzurevi koridorunda adımlarınız yankılanıyor. Loş bir ışık, kilitli kapılar, ağır yemek kokuları… Ve neredeyse hiç tanımadığınız bir anneannenin parfümlü dolabının ardında sizi bekleyen geçmiş… Kitap okuyucuyu tam da bu tekinsiz, unutulmaz anların içine çekiyor. Ağaç Gölgesi okurunu sessiz ve serin bir ormanda dolaşmaya çıkıp kendiyle yüzleşmeye davet ederken insan yaşantısının tekinsizliğini görünür kılmayı amaçlıyor. Öğün’ün anlatımındaki canlılık, bu on üç öykünün benzersiz karakterlerini birbirine bağlayarak okuyucuyu metinler arasında tempolu bir yolculuğa çıkarıyor.
SONSUZ YOLCULUK
(Claudio Magris)
"Yaşamak günümüzde her zamankinden daha fazla yolculuk yapmak anlamına geliyor." Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Sonsuz Yolculuk İtalyan edebiyatının özgün isimlerinden Claudio Magris’in seyahat yazılarından bir seçki. Magris’in bu yazıları, sırtını deneme türüne yaslamasıyla alışıldık gezi yazılarından elbette farklı. Takıntılı olduğu –ulusal, kimliksel, coğrafi– sınırların oynaklığı olgusunu ve Tarih’in, özellikle de Doğu Avrupa tarihinin ilginç olaylarını, tuhaf karakterlerini kayıt altına almaya dair arzusunu besleyen yazılar bunlar. Totaliter rejimlerin, doğal felaketlerin, savaşların insanlık tarihinde açtığı çukurları dolduran Magris’in kaleminden notlar ve uzun tümceler…
AYRILMAK ZAMANI
(Tuba Karacan)
Psikoterapist Tuba Karacan’dan bir ayrılık kitabı; ayrılığa giden yolun, ayrılmanın, ayrılamamanın, dönüşlerin ve bitişlerin derin bir keşfi. Karacan Everest Yayınları'ndan çıkan bu kitapta esasen kendi hayatımıza bir anlam ışığı tutuyor. İç dikişleri tersyüz ediyor. Geride bıraktığımız hayat yoluna, anlam vermeye çalıştığımız ayrılıklara, silik izlere bir netlik ayarı yapıyor. Öncesi ve sonrasıyla ayrılıklara açıklayıcı ve yapıcı bir dille yaklaşan bu kitap; filmler, şarkılar, şiirler ve romanlardan örneklerle de zenginleşerek kendi ayrılık tecrübemizi anlamamıza imkân veriyor. Yazar, ilk kitabı Herkes Evine Dönmek İster’den sonra doğduğumuz evden, o ilk kucaktan, sarıp sarmalandığımız yerden, hayallerimizi paylaştığımız sevgiliden ayrılmanın zamanını işaretliyor. Kitabın sonundaki “Ayrılık Sözlüğü”yle de her okura kendi ayrılık anlatısını kuracağı kelimeler bırakıyor.