Eşini öldürüp banyoya gömdü

Hatay’ın Erzin ilçesinde Bekir S. (77), eşi Meliha S.'yi (61) baltayla öldürüp, evinin banyosuna gömdü. Olay, Meliha S.'den haber alamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Meliha S.’ye ulaşamayan yakınlarının dün kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Bugün akşam saatlerinde çiftin evine giden ekipler, Bekir S.'ye eşinin nerede olduğunu sordu.

Bekir S.'nin iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Bekir S.'nin ifadesinde eşini başına baltayla vurarak öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etmesinin ardından cesedin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha S.'nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerindeki incelemenin ardından Meliha S.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Bekir S.’yi olayda kullandığı değerlendirilen baltayla gözaltına alan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.