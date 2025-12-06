Başakşehir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Başakşehir'de beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek hafif ticari araca çarptı. Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek hafif ticari araca çarptı.
Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yalçın Tınaz (46) ile Emel Tınaz'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan, Yasin Bayraktar (25), Gamze Bayraktar (26) Hasan Kılıç (60), Turan Arslan (55) ve Semih Kaplan (35) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.
Fotoğraf: AA