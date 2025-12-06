Adana'da yürek yakan kaza, önceki gece saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBETTİ

DHA'daki habere göre ehliyetsiz Ç.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete ve iki katlı müstakil evin duvarına çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle çöp konteyneri yaklaşık 30 metre, kamyonet ise 15 metre savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Ç.K. ile yanındaki arkadaşı Bünyamin Serin (15), itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

DİĞER ÇOCUĞUN DA DURUMU CİDDİ

Ağır yaralı Ç.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Serin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.